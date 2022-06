Félúton jár a magyar Puli a Hold felé

Magyar fejlesztés mögé állt be a NASA

Az ötödik legsikeresebb finn multinacionális IT cég, a Tuxera alapítója és tulajdonosa, Szakacsits Szabolcs angyalbefektetőként támogatja a magyar Puli Space Technologies holdi misszióit. A támogatás elsődleges célja, hogy a NASA és az Európai Űrügynökség által is felkarolt projekt új fejezetet nyisson nem csupán a magyar, de a világ űrtörténelmében is.

A Tuxera és a Puli Space Technologies kapcsolata 2014-ig nyúlik vissza, az elmúlt évek közös sikerei pedig egyértelművé tették, hogy megéri a magyar űrtechnológiai kutatást támogatni. A magyar szakemberek által fejlesztett Puli Holdi Vízszimatoló ugyanis 2022 májusában elnyerte a NASA “Drágám, összepréseltem a NASA hasznos terhét” (“Honey, I Shrunk the NASA Payload) kihívás folytatásának második helyezését. Ennek eredményeként hamarosan megkezdheti holdi misszióját, a holdkőzet felső rétegében található vízjég kutatását.

Amennyiben a technológia és az eszköz sikerrel vizsgázik, úgy azt a projekt későbbi szakaszában akár a Földön, például a mezőgazdasági vízgazdálkodásban is hasznosítani lehet majd.

A rendkívül magas kockázati értékkel, ugyanakkor az ebből fakadóan kiemelkedő tudományos, stratégiai és gazdasági megtérüléssel és az egész magyar űripar számára nagy sikerrel kecsegtető projekt a Tuxera tulajdonosát és technológiai igazgatóját, Szakacsits Szabolcsot is meggyőzte. „Kevés olyan dinamikus és felfelé ívelő fejlődési szakaszban lévő iparág van jelenleg, ami ekkora átütő siker előtt állna, mint az űripar. Ha a Puli Space Technologies Holdi Vízszimatolója sikerrel zárja küldetését, az nemcsak a magyar űrkutatásban jelent óriási sikert, hanem akár a világot is képes majd megváltoztatni” – mondta Szakacsits Szabolcs.

A tőkebevonásra – Magyarországon elsőként – a SAFE (Simple Agreement for Future Equity) tranzakció keretein belül került sor. Ezt a befektetési formát kifejezetten a korai fázisban lévő cégek támogatása során alkalmazzák az üzleti életben. A befektetés célja, hogy a Puli Space Technologies számára anyagi támogatást, technikai tudást és munkaerőt biztosítson egy következő körös befektetésig.

A támogatás olyan lehetőségeket nyit meg a Puli Space Technologies előtt, amely minden eddiginél nagyobb, magyar magánfinanszírozásból létrejövő űrtechnológiai sikerhez vezethet. A vízjég kimutatása és koncentrációjának mérése közvetlenül a Hold felszínén egyelőre felfedezetlen terület a tudósok előtt, azonban a magyar mérőeszköz hozzájárulhat az áttöréshez a hazai és a nemzetközi űrtörténelemben is.