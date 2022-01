Újabb forró éven van túl az emberiség

A NASA és az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Központ (NOAA) friss adatai alapján a mérések kezdete óta a hatodik legmelegebb év volt 2021 – írja az MTI. A szakértők szerint a rendkívül meleg év egy hosszú távú felmelegedési trend része, amely gyorsulni látszik.

A NASA, a NOAA és a Berkeley Earth monitorozócsoport is csütörtökön mutatta be az elmúlt év globális hőmérsékletére vonatkozó méréseinek eredményeit, amelyek alapján a tavalyi értékek nem maradtak el sokkal a szélsőségesen meleg 2016-osoktól és 2020-asoktól. A NASA adatai szerint a tavalyi év 2018-cal holtversenyben volt a hatodik legforróbb esztendő, míg a NOAA mérései alapján 2021 2018-at megelőzve lett a hatodik. A Berkeley Earth adatai is a hatodik helyre sorolják a tavalyi évet.

Gavin Schmidt klímakutató, a NASA csapatának vezetője szerint a hosszú távú trend teljesen egyértelmű. A jelenség hátterében az emberiség áll, és nem fog elmúlni, amíg nem fejezzük be a szén-dioxid légköri mennyiségének növelését.

Az elmúlt nyolc év a nyolc legmelegebb volt a rendszeres mérések 1880-as kezdete óta.

Ebben egyetért a NASA és a NOAA. Adataik alapján a globális hőmérséklet tíz év átlagát számítva 1,1 Celsius-fokkal magasabb, mint 140 éve. Az elmúlt tíz év volt a legforróbb évtized.

A NOAA szerint a globális átlaghőmérséklet tavaly 14,7 Celsius-fok volt. A legnagyobb mértékű melegedés az északi féltekén tapasztalható, az Északi-sarkvidék ráadásul a globális átlagnál háromszor gyorsabban melegszik. A Berkeley Earth adatai alapján az elmúlt évben 25 ázsiai, afrikai és közel-keleti ország, köztük Kína, Nigéria, Banglades, Mianmar és Dél-Korea tapasztalta meg az eddig mért legmelegebb nyarat. A NASA és a NOAA számításai szerint 1976 volt az utolsó év, amikor a Föld hűvösebb volt az átlagnál.

Az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálatának (C3S) szakértői úgy számoltak, hogy 2021 az ötödik legforróbb esztendő volt a mérések kezdete óta, a 2021-es nyár pedig a 2010-est és a 2018-ast megelőzve a legmelegebb lett Európában. Adataik alapján is 2020 és 2016 volt a két legmelegebb év.