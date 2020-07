Most már biztos: a koronavírust nem terjeszthetik szúnyogok

A szerényebb mentális képességen is múlhat, hogy valaki visel-e maszkot, vagy sem

A koronavírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed, de kutatások bebizonyították, hogy potenciálisan fertőző részecskék utazhatnak a levegőben szálló apró aeroszolokon is. Most azt vizsgálták meg, hogy a szúnyogok képesek lehetnek-e továbbadni a fertőzést úgy, hogy megcsípnek egy koronavírusost, aztán egy egészséges embert is – írja az IFL Science.

Az Egészségügyi Világszervezet korábban is kijelentette már, hogy a szúnyogok nem veszélyesek a koronavírus-járvány idején, de most végre kutatás is készült ennek igazolására: a Scientific Reports tudományos folyóiratban megjelent tanulmányt a Kansas állambeli Biobiztonsági Kutatóintézet (Biosecurity Research Institute, BRI) végezte három elterjedt szúnyogfajjal, az Aedes aegypti, az Aedes albopictus, és a Culex quinquefasciatus vizsgálatával.

A kutatás egyértelművé tette, hogy a patogén képtelen fennmaradni és replikálódni a szúnyogok szervezetében, ami azt jelenti, hogy

ezek az állatok sem elkapni, sem továbbadni nem tudják a fertőzést.

A BRI-ben egyébként más, állatról potenciálisan emberre terjedhető betegséggel is foglalkoznak, mint például a Rift Valley-lázzal (RVF), a japán encephalitisszal vagy a klasszikus sertéspestissel.