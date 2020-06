Elfogták Lord Fairfaxet, a terrorteknőst

Egy 29,5 kilogrammos keselyűteknőst fogott be Virginiában a Fairfax Megyei Rendőrség – írja az IFLScience. A Lord Fairfax névre keresztelt állat szabadon kószált egy város környékén, a hatóságok szerint az élőlényt egy állattartó engedhette el Alexandriában. A befogott teknőst a Virginiai Állatkertbe szállították.

Az élőlény felfedezéséről múlt héten számolt be a helyi rendőrség, miután egy aggódó lakostól bejelentést kaptak egy elszabadult, hatalmas teknősről.

A Virginiai Vadászati és Belvízi Halászati Hivatal szerint Lord Fairfax egykor házi állat lehetett.

A példány viszonylag fiatal, idővel ennél jóval nagyobbra fog megnőni.

Recently, our Animal Protection Police received a call about a large turtle in a residential area of Alexandria. Much to their surprise, it was a 65 lb alligator snapping turtle! Learn more at: https://t.co/RtHz4aJ5qP #FCPD pic.twitter.com/qgYFRmUyMS

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) June 15, 2020