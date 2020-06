Megint nagy hülyeség terjed a koronavírusról

Először Whatsappon indult el, de most már Facebookon és fórumokon is terjed az az álhír, ami szerint a koronavírus tulajdonképpen nem is vírus, hanem baktérium, és egyszerű Aszpirinnel vagy paracetamol tartalmú gyógyszerekkel gyógyítható. Az, hogy a szöveg hamis, már a stílusából is sejthető, de egészen biztossá válik, amikor felvonultatja az összes lehetséges összeesküvés-elméletet, köztük az 5G állítólagos káros hatásait, valamint a WHO által szított, hamis pandémiát.

A poszt szerint az egész összeesküvés-elméletre az olaszok jöttek rá, és ők már csak Aszpirinnel kezelik a koronavírusos betegeket, és tízezreivel bocsátják őket haza, most, hogy megvan a gyógymód. A teljes hülyeségekkel teli szöveg pedig így végződik: „Az egész PANDÉMIA PSZICHÓZISra azért volt szükség, mert az árnyék világkormány vakcinázni és chipezni akar, hogy tömegeket tudjon meggyilkolni, hogy kontrollálni tudja a lakosságot, csökkenteni a világ népességét. ”

Az egészből természetesen semmi nem igaz, az 5G-nek semmi köze a vírushoz (ami vírus, és nem baktérium), az Aszpirin nem hatásos a betegség ellen, és a védőoltásokkal nem fognak chipet juttatni az emberek testébe. Az egész poszt összegyúrása a legvadabb koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteknek és álhíreknek, amelyeknek semmi alapjuk nincsen.

Az USA Today még tényellenőrzésnek is alávetette, és rengeteg forrást átnézett, hogy minden egyes állítását cáfolja, az angol nyelvű cikket ide kattintva lehet elolvasni.