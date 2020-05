Faragtak maguknak egy hőst az összeesküvéselmélet-hívők

Az elmúlt hetekben vírusszerűen terjedt a neten a Plandemic című videó, amiben több káros, valótlan állítás is elhangzik egy korábban hitelét vesztett virológus szájából. Az oltásellenes mozgalomhoz kapcsolódó videó jó példa arra, hogyan terjednek villámgyorsan a konteók, amikkel szemben még mindig lassan lépnek fel a különböző netes platformok. A Plandemic mögött ráadásul egy gondosan kitervelt kampány áll, amiben a Google egyik exmérnöke is jelentős szerepet játszik.

Februárban az egészségügyi világszervezet (WHO) az új koronavírus kapcsán az infodemic (az információ és a pandémia összevonásából), a magyarul furcsán hangzó „infodémia” fogalmat használta azon állapot leírására, amit az eddig nem tapasztalt információs túltengés alakított ki a neten. A szervezet szerint nem csak a pandémia, hanem az infodémia ellen is küzdeniük kell.

Az álhírek gyorsabban és egyszerűbben terjednek a vírusnál, ami hasonlóan veszélyes, írta a szervezet februárban. Hogy a helyzetet miként kezelik a közösségi platformok, korábbi cikkünkben bővebben taglaltuk. Ahogy azt is, hogy miért káros az 5G-s koronavírus összeesküvés-elmélet, ami több országban is adótornyok felgyújtását, mérnökök zaklatását idézte elő.

Az 5G-s teória után vált gyorsan terjedő slágerré az a konteós videó, ami a koronavírusos járványhoz kapcsolódik. A „Plandemic” (magyarítva talán Tervezett világjárvány) című, teljes terjedelmében nyáron megjelenő „dokumentumfilm” a jól megszokott összeesküvés-elméletes narratívára épít, miszerint a világ elitje a globális krízist használja arra, hogy nyerészkedjen, és még jobban bebetonozza hatalmát. A kaliforniai Elevate produkciós cég által készített film mindössze 26 perces részletét kapta fel a közösségi média, amivel elképesztő lökést kapott az oltásellenesség.

A Plandemic a választott formátum miatt is veszélyes, mivel a dokumentumfilm műfajában, ráadásul profi stábbal készített, manipulatív célú darabok hitelesebbnek tűnnek. Még félrevezetőbb, hogy az elhangzó információk valós, valamint félrevezető tények keverékei – mutat rá Marianna Spring, a BBC dezinformációval foglalkozó szakújságírója.

A 26 perces előzetesben egy virológusnő arról beszél, hogy a Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének (NIAID) igazgatója, Dr. Anthony Fauci eltüntette kutatását arról, hogy a vakcinák miként károsítják az emberek immunrendszerét, és hogy ezen gyengítés következménye, hogy az emberekre ártalmasak az olyan vírusok, mint a COVID-19.

A videót főleg az oltásellenesek, a QAnon konteós csoport, illetve a Reopen America aktivistái kezdték el szélsebesen terjeszteni, és a szakértők becslése szerint május 12-én már több mint nyolcmillióan tekinthették meg az említett részletet. A YouTube-ra feltöltött egyik variáción több mint 7,1 millió megtekintés volt az eltávolításáig, ez pedig elég volt ahhoz, hogy a szolgáltatás algoritmusa is felkapja.

Így vált a vírussal kapcsolatos dezinformáció sztárjává a videóban beszélő Dr. Judy Mikovits.

A Plandemicben többek közt olyanokat hallani, miszerint a maszkviselés „aktiválja” a vírust az emberi szervezetben, a vírust laboratóriumi környezetben manipulálták, és hogy a tengerpartok lezárása őrültség, mivel a vízben gyógyító mikrobák vannak.

Ezeket az állításokat a hiteles egészségügyi és tudományos kutatások nem támasztják alá, és reakcióként a tényellenőrző szolgáltatások is cikkeket közöltek a valóságot nem fedő kijelentésekről. Nem igaz, hogy a vírus laborból származik, bár az elmúlt hetekben igen felkapottá vált a feltételezés a dezinformációs kampányokban, ami nem csoda, hiszen még Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere is képes volt azt nyilatkozni, bizonyítékok vannak arra nézvést, hogy a vírus egy vuhani laboratóriumból ered – ezt ugyanakkor az amerikai hírszerzés és a WHO is cáfolta.

Mikovits szerint az influenza elleni oltások közel 40 százalékkal növelik az új koronavírusos fertőzés kialakulását, de az általa hivatkozott tanulmány ilyet nem ír, sőt a kutatás eleve a COVID-19 megjelenése előtt zajlott. A virológus mégis állítja, hogy a koronavírus az influenza elleni oltással jut a szervezetbe.

Visszavont tanulmány miatt kezdtek beszélni róla

A doku formátum mellett hatékony az is, ha a benne megszólaló szakértőnek már van egy saját rajongói bázisa. A kampánynak némileg megágyazott, hogy Mikovits új könyve, a Plague of Corruption múlt hónapban jelent meg, az oltásellenes netes csoportokban pedig az igazság harcosának állítják be a virológust, aki a fősodorral szemben halad, az őt ellehetetlenítő kutatók ellen.

A Plandemic viszont még nagyobbat dobott a népszerűségén, mivel Twitter-fiókjának több mint 130 ezer új követője lett egyetlen hónap alatt. Mikovits korábban is ismert volt az oltásellenes közösségekben, de a kiugró pillanat május 6-án, két nappal a Plandemic Vimeón és YouTube-on történő felbukkanása után jött el: ekkora már az Amazonon is megugrottak a virológusnő könyvének eladási számai.

A Science tudományos szaklap május 8-án cikkben reagált a Plandemic hamis állításaira, és a szerzők összegezték Mikovits eddigi virológusi munkásságát is. Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézménynél (NCI) kezdte pályafutását 1988-ban, biokémiából és molekuláris biológiából szerezte doktoriját a George Washington Egyetemen 1991-ben, majd 2009-ben a privát Whittemore Peterson Institute (WPI) kutatási labor kutatási igazgatója lett, de a lap kiemeli, hogy az intézmény tudományos körökben jórészt ismeretlen volt addig, míg Mikovits társszerzőként nem publikált a Science-ben egy olyan tanulmányt, ami azt állította, hogy az XMRV nevű vírus krónikus fáradtság szindrómát (CFS) okoz az embereknél.

A tanulmányban említett gyógyszereket több beteg is szedni kezdte, de a kutatási eredményeket két éven belül megcáfolták: kiderült, hogy az XMRV embereket nem fertőzött meg, egy egérkísérlet során szabadult el. Mikovitsék tanulmányát végül teljesen visszavonta a Science, de a virológusnő nem írta alá az erről szóló jegyzetet, inkább újabb kutatással próbálta igazolni eredményeit. Erről kiderült, hogy a közel 300 fős vizsgálat során egy emberben sem sikerült kimutatni a vírus jelenlétét.

Mikovitsot ezután kirúgták, és a munkahelye beperelte, amiért laptopokat tulajdonított el, a rajtuk lévő titkos adatokkal együtt, és azt magáncéllal tárolta, így a törvénnyel is meggyűlt a baja. Ekkor kezdett el megalapozatlan információkat terjeszteni Dr. Fauciról, akit a Plandemicben is támad.

Mikovits 2012 óta semmilyen tanulmányt nem publikált.

A videóban ellenben olyan idézetek hangzanak el, miszerint ő a generációja egyik legkiválóbb tudósa, ami nem igazán mondható el egy olyan doktorról, aki jó ideig teljesen ismeretlen volt a tudományos közösségben, és csak egy visszavont tanulmánnyal hívta fel magára a figyelmet. A Science szerint továbbá a videó azon állításának sincs nyoma, hogy Mikovits 1991-ben megjelent doktori értekezésének forradalmi hatása lett volna a HIV/AIDS kezelésére. Mikovits továbbá hangsúlyozza, hogy az egészségügyi és szociális minisztérium összeesküdött ellene, tönkretették a karrierjét, így e mögött feltételezhető egyfajta sértődöttség is.

A Facebook lassú volt

Jogos a kérdés, hogyan sikerült ennyire felkapni a Plandemicet, ha a közösségi oldalak üzemeltetői a korábbinál kiemeltebben kezelik a járvány idején a dezinformáció problémáját, és próbálják gyomlálni a WHO tájékoztatásainak ellentmondó káros tartalmakat. Az egész egy macska-egér játék, mivel a törléstől függetlenül az újabb variációk gombamód szaporodnak, például a videóból kivágott részletek, klipek formájában. A közösségi oldalak alig bírták purgálni a május elején felbukkant 26 perces felvételt, egyaránt terjedt a Facebookon, a Twitteren, a YouTube-on és a Vimeón.

Erin Gallagher, adatvizualizációval foglalkozó közösségimédia-kutató is vizsgálta a jelenséget.

Úgy találta, hogy a Plandemic gyakrabban jelent meg olyan Facebook-csoportokban, amelyek az oltásellenesség, az összeesküvés-elméletek és a QAnon mozgalom köré szerveződtek.

A legnagyobb csoportok akár több tízezer tagot is számlálnak, ők a megosztásaikkal jelentősen hozzájárultak a videó népszerűsítéshez.

A Facebook először csak lefokozta a videót. Ezt olyan tartalmakkal teszik a moderátorok, amelyek valamiért kifogásolhatók, de nem járnak aktív károkozással. A Facebook szóvivője a The Verge-nek elmondta: nagyban nehezítette a dolgukat, hogy a 26 perc alatt rengeteg állítás hangzik el, a tényellenőrző partnereknek pedig időbe telt mindenen végigfutni. A hezitálás utáni törlést végül azzal indokolták, hogy a valós életben is károkat okozhat azon állítás, miszerint a maszkviselés fertőzést okoz.

A folyamat végére azonban már több millióan látták a videót a legnagyobb közösségi oldalon. Érdekes adalék továbbá, hogy amikor a Facebook bejelentette, módosít az algoritmusán, és nagyobb szerepet kapnak a kisebb, privát csoportok, a kritikusok már akkor figyelmeztettek rá, hogy ezáltal nehezebbé válik a dezinformáció lassítása, mivel az ilyesmire fogékonyakhoz könnyebben eljutnak a konteós tartalmak.

A Google exfejlesztője is rásegített

További csavar a történetben, hogy pár napja a Vice szerzője feltárta, a Google korábbi szoftverfejlesztő mérnöke, a QAnon rajongó és elkötelezett oltásellenes Zach Vorhies alaposan kivette részét a Mikovitsot népszerűsítő kampányból.

Erről egy április 19-én feltöltött, de nem listázott YouTube-videó árulkodik, ami még a Plandemic érkezése előtt terjedni kezdett a jobboldali fórumokon. Vorhies itt arról beszél, hogy mint kampányhoz értő ember, virálissá fog tenni egy videót, és híressé teszi Mikovitsot, akinek ő kezeli a közösségmédia-fiókjait. A felvétel Vorhies több mint tíz éve használt, saját YouTube-csatornáján található, és azóta sem törölte.

A portál szerint arra is Vorhies vehette rá Mikovitsot, hogy készítsen Twitter-fiókot: az első tweetben a virológus név szerint köszöni meg Vorhiesnak, hogy segített a fiók létrehozásában. Az exmérnök a saját fiókján is terjeszti oltásellenes nézeteit, 2018 óta a QAnon tagja, bár az utóbbi időben kritizálni kezdte a mozgalmat, amiért nem látták előre a koronavírus-járvány érkezését Amerikába. Vorhies volt továbbá, aki több ezer dokumentumot szivárogtatott ki a James O’Keefe jobboldali aktivista által alapított Project Veritas (PV) nevű watch dog szervezetnek a Google-tól.

A dezinformáció terjedését tanulmányozó Stanford Internet Observatory kutatási menedzsere pedig arra hívta fel a New York Times figyelmét, hogy Vorhies akkoriban egy GoFundMe kampányt is készített, a közösségi finanszírozás célkitűzéseként pedig Judy Mikovits népszerűsítését tűzte ki. A terjesztés először a YouTube-on kezdődött el, olyan videósok bevonásával, akik fogékonyak voltak Mikovits üzenetére, és interjúkat is készítettek vele. Vorhies a videó végén ismét megemlíti a fő tervet:

Mikovitsot híressé tenni, ami a „nagy ébredés” része, és amivel sikerülhet megtörni a gyógyszergyártók uralmát. Ezért mindenkit összefogásra buzdít, hogy a változás eljöhessen.