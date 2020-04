Eltanulta a kézmosást gondozóitól az orangután

A floridai Emberszabású Majmok Központjának (Center for Great Apes) egyik orangutánja, Sandra elirigyelte a gondozóitól a kézmosást, és ő is megtanulta, hogyan kell megfelelően megtisztítania a kezeit. Az biztos, hogy megfelelő ideig és megfelelő alapossággal is mosta meg őket, ahogy az a videóból is kiderül.

A felvétel egyébként nem a koronavírus-járvány idején készült, hanem még 2019 novemberében, de a központ újra megosztotta Youtube-oldalán, felhívva a figyelmet a kézmosás fontosságára. Sandra egyébként nemcsak a kezét szereti mosni, gyakran tisztogatja saját játékait, és az őt körülvevő környezetet is.

Sandra 2019 novemberében érkezett floridai otthonába, korábban Buenos Airesben lakott, de Németországban született 1986-ban, fogságban. Szumátrai és borneói orangutánkeverék.