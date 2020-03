„Nem megyünk sehova”: a KFT átírta az Afrikát

A Bits pedig kézmosósra aktualizált egy Beatles-dalt.

Minden értelemben vírusvideó született a KFT jóvoltából. Laár Andrásék a zenekar legismertebb dalát, minden magyar házibuli kötelező slágerét, az Afrikát írták át, megváltoztatva annak leglényegesebb mozzanatát:

az utazgatást, ami helyett természetesen az otthon maradás került a középpontba.

Az új szövegben – amit a Laár-Bornai páros jegyez – nemcsak Skandinávia nem jöhet szóba, de Afrika sem. Idézünk a máris 340 ezres nézettségű dalból:

Dekódolom a vírus üzenetét:

ha otthon ülsz én nem szállok beléd,

és leélheted az életed másik felét,

csak ennyi a taktika, és lesz majd vakcina,

a-ha-ha.

Laár András nemrég Besenyő Pista bácsiként is otthon maradásra buzdított.

A sajátos körülmények miatt természetesen a KFT zenészei home office-ból készítették el a felvételt; csakúgy, mint a Bits – magyar Beatles emlékzenekar tagjai, akik az I Want to hold your hand című Lennon-McCartney slágert aktualizálták a járványhelyzetre.

A szerelmi témát kézmosásra cserélték (I want to wash my hands, azaz Meg akarom mosni a kezeimet), ők is a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet, akár csak a Baby Shark alkotói.