Lehetne szemétmentes övezet az Everest, de még nagyon messze vagyunk tőle

A legtöbb embernek még az is óriási teljesítmény, ha életében egyszer feljut a Mount Everest csúcsára – sőt, általában már azzal is elégedettek lennénk, ha az alaptábornál kicsit feljebb jutnánk. Ngima Nuru Sherpa ehhez képest idén júniussal bezáróan huszonkétszer hódította meg a Föld legmagasabb csúcsát, ezzel ő a legfiatalabb hegymászó, aki több mint 20-szor ért fel a csúcsok csúcsára. Emellett környezetvédelmi harcos, csapataival folyamatosan tisztítják a hegyet, legutóbb három tonna szemetet gyűjtöttek össze.

Miért kezdett el ilyen fiatalon mászni, és mi motiválta, hogy ön legyen a legfiatalabb, aki több mint húszszor megmászta a Mount Everestet?

A szüleim küldtek Hillary mászóiskolájába Thame-ben, nem messze a szülővárosomtól. Így ismertem meg az iskolát és a mászást is. Plusz, az édesapám is hegymászó volt, és mindig láttam otthon a felszerelését. Ugyanebben az időszakban az idősebb bátyám is a hegyen dolgozott. Így alakult ki az érdeklődésem a hegymászás iránt. Amikor kicsi voltam, úgy csináltam, mintha a házunk körüli sziklák magas hegyek lennének, és ezekre másztam fel. Az apám és az idősebb bátyám (aki tizenkilencszer mászta meg az Everestet 2010-ig, és aki sajnos már nincs velünk) azok, akiktől az egész hegymászás iránti szeretetem ered.

Milyenek a körülmények most az Everesten? Nemrég jöttek le a hegyről – milyen menet volt?

Most, hogy már tapasztalt mászó vagyok, könnyebbnek érzem az Everestet, és jót másztam. Szerencsénk volt, mert az időjárás is a kezünkre játszott. A 2000-es években rengeteg hulladék volt a hegyen, ha ehhez hasonlítom a jelenlegi állapotokat, akkor, azt kell mondanom, sokat javult a helyzet.

Több tonna szemetet hoztak már le róla. De még mindig van bőven.

Ezért kell folytatnunk a szemétszedő kampányt, ha lehet, még hatékonyabban a következő években.

Mikor kezdett el szemetet szedni a hegyen, honnan jött az ötlet?

2000 óta minden egyes expedíciós csoport hoz le szemetet az Everestről az alaptáborba. Azt hiszem, csak egy-két speciális, erre induló expedíció volt az évezred elején, aztán gyorsan elterjedt a gyakorlat szélesebb körben is. Korábban is mindenki lehozott annyi szemetet, amennyit tudott. Nem voltam a hegyen 2000 előtt, úgyhogy nem tudom, hogy akkor milyen állapotok uralkodhattak.

Ki a felelős ezért a rengeteg szemétért, ami az Everesten összegyűlik? Csak a mászók hibája?

Úgy gondolom, hogy a szennyezés forrásai azok a felelőtlen mászók, akik egyáltalán nem törődnek a hegyi környezettel. De az időjárás is nagy szerepet játszik a dologban, hiszen a mászóknak néha választaniuk kell a felszerelésük és a saját életük között.

Mit tesz Nepál és Kína szemétügyben?

Mindkét ország próbálja megtisztítani a hegyeket, és minden évben rendeznek szemétszedő kampányokat. Az én véleményem az, hogy nagyobb takarítócsoportokat kéne küldeniük ahhoz, hogy kordában lehessen tartani a helyzetet.

Mennyi szemetet gyűjtött össze eddig az Everesten?

Nem tudom pontosan, soha nem számoltam össze. De mindig hozok le, amikor mászom, legyen szó bármilyen hegyről.

Mit tesznek a szeméttel, amit lehoznak a hegyről?

Levisszük az alaptáborba, ahol átadjuk a kormánynak, és innentől ők intézik a következő lépéseket.

Milyen szemetet hagynak maguk mögött a mászók, miből áll az a hulladék, ami a hegyen marad?

Leginkább gázpalackokat, az élelmiszer műanyagcsomagálását, oxicilindert, szétszakadt sátrakat hagynak fenn. De azt hiszem, a gázpalackokból és a sátrakból van a legtöbb.

Ugyanez probléma a többi hegynél is, nem csak az Everestnél?

Attól függ. A népszerű, zsúfoltabb hegyek sokkal szennyezettebbek, mint a kisebbek.

Mit tehetnek a mászók azért, hogy az Everest szemétmentes zóna legyen? Lehetséges ilyet egyáltalán létrehozni, és egy ilyen óriási hegyet úgy elhagyni, hogy nem marad mögöttünk szemét?

Ha minden hegymászó lehozza a saját szemetét, és elterjeszti ezt a gyakorlatot, akkor szerintem lehetséges. A mászókat a kormányzatoknak is jobban kellene támogatniuk ebben. Ha az időjárás megengedi, abszolút lehetséges úgy hegyet mászni, hogy ne hagyjunk magunk mögött szemetet. Néha a szél elfújja a sátrat, sőt, van, hogy az embereket is, van, hogy a hó temeti be a felszerelést, és nem tudunk egy tapodtat se mozdulni, és elvinni a hulladékot. De összességében úgy gondolom, hogy az Everestből lehetne egy szemétmentes övezet.

