Dombóvári István a TV2-n: Egy rendszerváltásnak kellett történnie, hogy feltűnhessek ezen a csatornán

Húsz év után, első alkalommal adott exkluzív interjút a végnapjait élő Tények Plusznak Dombóvári István. A humorista egy budapesti fellépés előtt, az öltözőjében fogadta a TV2 stábját, és a riportban kifejtette, miért mondott igent a volt kormány szócsöveként működő csatorna interjúmegkeresésre.

Összeforrt óhatatlanul is a [TV2] neve és a szerepe valami nem jóval. Egy rendszerváltásnak kellett történnie ahhoz, hogy akár én is feltűnhessek ezen a csatornán. Beszéltük is, hogy azért a csatorna összes dolgozója nem a csatornának az a része, amivel ezt összekötötték. Én ezt akceptálom. Meg a gyűlöletnek valahogy véget kell vetni. Fogjuk ezt az egészet úgy fel, mint egy új kezdetet, amivel mindenki tud élni, ha akar. És azért egy tévécsatornának a feladata az informálás, a szórakoztatás. Ti most kaptatok egy új esélyt arra, hogy azt csinálhassátok, amire ez a médium ki lett találva, én pedig, mint egy szórakoztatóipari szereplő, miért is nem szerepelhetnék ebben a műsorban? Ha ez kellett hozzá, akkor legyen!

Véget szeretne vetni a gyűlöletkeltésnek

Elmondta továbbá, hogy szükségesnek érzi a továbblépést a rendszerváltás után – melynek megtörténéséért hálás, jegyezte meg. Bízik benne, hogy Magyarország jó irányba halad, és egy dologban biztos: „amit eddig kénytelenek voltunk elszenvedni, már nem kell látnunk többet”. Szerinte ez mindenképpen örömre ad okot.

Én további gyűlöletet nem szeretnék táplálni, szítani. Azt szeretném, hogy a humor, a szórakoztatás szóljon arról, amiről eredetileg kell. Ne legyenek már ennek a csatornának celebjei, meg annak a csatornának celebjei! Ne legyenek sem ideológiailag, sem pedig pénz által vezérelt kampánymegmondó gépek, hanem az énekes énekeljen, a színész legyen színész! Legyen ez a dolgunk

– fogalmazott a humorista, hozzátéve: munkahelyén, a Dumaszínházban jelezte, hogy milyen forgatóstáb érkezik hozzá, de pár hónappal ezelőtt még teljesen más volt a helyzet, amikor egy másik stáb Aranyosi Pétert próbálta meg „becserkészni mindenféle undorító, lejárató kérdésekkel”.

Dombóvári István a megbocsátás fontosságáról

Én azt mondom, szóljon ez az egész a megbocsátásról, de nem abban az értelemben, ahogy a hajdani, kormánytárspárt gondolta, hanem a szó normális, klasszikus, emberi értelmében.

Az interjú további részében Dombóvári a munkájáról és családjáról is beszélt.

A humorista tavaly Aranyosi Péter Karinthy-gyűrű mizériája kapcsán nyilatkozott lapunknak: