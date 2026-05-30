„Emberek a mentális egészségük védelmében hagyták el a színházat” – Lengyel Tamás számonkérte a fővárost az Eszenyi-ügy kapcsán

Instagram-profilján reagált a hírre Lengyel Tamás, hogy a Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint az Eszenyi-ügyben senki nem tussolt el semmit, abban teljesen jogszerűen jártak el. A színész a napokban már bírálta a főváros hozzáállását az ügyhöz, akkor úgy fogalmazott, a főváros pontosan úgy viselkedett velük, mint a NER bárkivel, aki kritikát fogalmazott meg.

Lengyelen kívül a napokban Hujber Ferenc, Néder Panni, Molnár Áron, valamint Csőre Gábor is reagáltak Eszenyi Enikő bocsánatkérésére.

Hol az etikai bizottság?

És az nem tartozik a jogszerű eljáráshoz, hogy a panaszosok megismerhessék a vizsgálat érdemi megállapításait? Ennek ellenére is kijelenthető, hogy nem történt eltussolás, és a Főváros az áldozatok oldalán áll?

– teszi fel a kérdéseket Lengyel a legfrissebb Instagram-posztjában.

A bejegyzésben azt is leírja, nem érti, a főváros gazdasági helyett miért nem etikai bizottságot állított fel a kivizsgáláshoz – hiába javasolták ezt az ügyről készült jelentésben is.

A felügyelőbizottság 71 embert hallgatott meg. A jelentés szerint a történetek számos ponton egybevágtak. Rossz és nyomasztó légkör alakult ki, emberek a mentális egészségük védelmében hagyták el a színházat

– fejti ki bejegyzésében a színész, aki szerint a nyilvánosságnak is joga lenne tudnia, ki a felelős az etikai bizottság mellőzéséért.

Az etikai kódexek és az új eljárásrend fontos következményei az ügynek, de nem helyettesítik annak megválaszolását, hogy a vizsgálatot lefolytató testület milyen következtetésre jutott Eszenyi Enikő felelősségével kapcsolatban

– folytatja.

Posztját azzal zárja, hogy annak ellenére, hogy a botrány kirobbanása óta már hat év eltelt, a jelentés kulcsfontosságú részei azóta is ki vannak takarva a nyilvánosságra hozott dokumentumokban – ennek egy kis részletét mellékelte a gondolatai mellé.

