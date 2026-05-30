„Nem hiszem, hogy sokat hibáztam, egyszerűen jobb volt” – lehet, Novak Djokovic lejátszotta utolsó mérkőzését?

Djokovic megnyerte az első két játszmát, de aztán 19 éves brazil riválisa nagy meccset játszva fordítani tudott és közel 5 óra játék után 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5-re győzött.

„Csodálatos meccs volt, de nehéz így kikapni. Gratulálok Joaónak, megérdemelte a győzelmet. Kétségtelen, hogy a döntő pillanatokban ő volt a jobb.

Elképesztően játszott, amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor hihetetlen ütésekkel rukkolt elő. Rendkívül magas szinten teniszezett. Nem hiszem, hogy sokat hibáztam, egyszerűen jobb volt

– nyilatkozta Djokovic a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A szerb klasszis arról is beszélt, hogy az elmúlt három szettben annyi órát játszott, mint az elmúlt három hónap összes tornáján!

Úgy gondolom, nagyon jól teniszeztem, tekintve, hogy sérült voltam, és egyből egy Grand Slamre tértem vissza. Mindent összevetve elégedett voltam a színvonallal, azzal, amit mutattam. Persze most csalódott vagyok a vereség miatt, hiszen közel álltam a győzelemhez.

Elárulta, hogy a hálónál a meccset követően gratulált ellenfelének, és azt mondta neki, hogy megérdemelte a győzelmet.

„Fantasztikus meccset játszott, büszkének kell lennie, és sok szerencsét kívántam neki a torna további részéhez. Mindenképpen megvan benne a potenciál, tehetséges, erős és egész Brazília mögötte áll, remélem, hogy ő lehet a következő nagy felfedezett, aki Grand Slam-tornákat nyerhet.”

Arra a kérdésre, hogy jövőre játszik-e még a Roland Garroson, illetve ha ez lenne az utolsó mérkőzése, elégedett lenne-e, azt felelte, nem tudja.