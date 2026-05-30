Mérget árult az interneten egy kanadai férfi, öngyilkosságban való közreműködésért állt bíróság elé

Öngyilkosságban való közreműködésért állt bíróság elé Ontarióban az a kanadai férfi, aki mérgező vegyi anyagokat árult az interneten, amik több megrendelője halálát okozták – írja a BBC. A 60 éves férfi, Kenneth Law 14 haláleset kapcsán vallotta bűnösnek magát egy vádalku keretein belül, amiért cserébe ejtették a súlyosabb gyilkossági vádakat.

A férfit 2023 májusában tartóztatták le, miután egy újságíró magát vásárlónak álcázva felkereste Law-t, aki készségesen tájékoztatta róla, melyik mérgező anyagok lennének a leghatékonyabbak a tervezett öngyilkosság során, és hogyan kell azokat használni, hogy biztosra menjen.

Fórumokon keresztül találtak egymásra a megrendelőkkel

A helyi hatóságok szerint a korábban szakácsként dolgozó Law több, mint 1200 csomagnyi mérgező vegyi anyagot adott fel 40 országba, ám a cikk nem tér ki rá, pontosan milyen anyagokról van szó. A férfi öngyilkosság témájával foglalkozó fórumokon talált a megrendelőire, akiknek jelentős része az Egyesült Királyságból származik.

Az áldozatok közt több húszas évei körül járó fiatal, valamint kiskorúak is vannak.

Law több saját működtetésű weboldalon keresztül értékesítette a mérgeket.

Csak a kanadai áldozatokért kell felelnie

Nagy port kavart az ügy kapcsán, hogy a tárgyalások során kizárólag a kanadai áldozatokat vették figyelembe az ítélet kiszabásakor. A brit hatóságok szerint csak az Egyesült Királyságból 79 haláleset hozható kapcsolatba a Law által árult anyagokkal. Az áldozatok hozzátartozói felháborodásukat fejezték ki, amiért ezekért a halálesetekért a jelenlegi állás szerint nem kell bíróság előtt felelnie a férfinak, ugyanis a brit Korona Ügyészség elfogadta a vádalkut.

Ezt azzal indokolták, hogy ez volt a leggyorsabb útja annak, hogy a férfit felelősségre vonják, mivel a kiadatási procedúra hosszú éveket vett volna igénybe, és koránt sem lett volna garantált, hogy egyáltalán sikerül keresztülvinni.

Szerettem volna, ha Kenneth Law az Egyesült Királyságban áll bíróság elé. Szerettem volna élőben is látni, ahogy felelnie kell a fiam haláláért

– nyilatkozta a döntés kapcsán az egyik 22 éves áldozat édesapja, David Parfett.