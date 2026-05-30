mávvonatbalesetmeghalt
Belföld

Kocsi hajtott a vonat elé Sülysápon, hárman meghaltak

24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 30. 08:26
24.hu
Mindannyian kiestek az autóból.

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt – közölte a Mávinform.

Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai – fény és félsorompóval ellátott – átjáróban ütközött a személygépkocsival.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.

A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

(MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Fának ütközött és árokba borult egy busz Pécs és Hird között
Visszafizetett 150 millió forintot a hatalmas tartozásából a Kétfarkú Kutyapárt
„Amit láttam, megdöbbentett” – megszólalt a pilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert a végzetes síbalesetet követően
Orbán felkérdezi Magyart: Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?
bl döntő psg arsenal budapest verekedés király utca
A belvárosban verekedtek a PSG- és az Arsenal-ultrák - videó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik