Több helyen is balhéztak a BL-döntőre érkező szurkolók, üveggel dobáltak meg egy taxist

Kolontár Krisztián
2026. 05. 30. 11:11
Több helyen is balhéztak a budapesti BL-döntőre érkező PSG- és Arsenal-szurkolók.

Igazán komoly összetűzése eddig szerencsére csak a Király utcában került sor a mérkőzésre érkező PSG- és Arsenal-drukkerek között. A rendőrség közzétette, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre pénteken a Bajnokok Ligája-döntővel összefüggésben:

  • 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.
  • 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözését rendelték el. A nőt kórházba vitték.
  • 22 óra 30 körül a VI. kerület, Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.
  • 23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.
  • Éjfél után a VII. kerület, Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Az elkövetők azonosítása folyamatban van.
  • Éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

