A Hooligans.cz X-oldal videója alapján a két szurkolótábor tagjai a Király utcában estek egymásnak. Az oldal szerint a franciák jöttek ki győztesként a csatából, amelyben 30-30 drukker vett részt.

30.05.2026, Street Fight before UCL final, Paris SG🇫🇷 vs Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, ~30×30, lads on the street, win Paris (PSG HOOLIGANS), Good and fair fight, click here for more: https://t.co/KkeUtux0b2 All in one place. Tap to download.

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 30, 2026

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, ám a magyar rendőrség információi szerint több tíz ezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat fanatikusaira jellemzőek a rendbontások – ahogy az a fenti videóból is látszik.