Foci

A belvárosban verekedtek a PSG- és az Arsenal-ultrák – videó

Antonio Borga / Eurasia Sport Images / Getty Images
A PSG-ultrák bemutatkoztak az ellenfél szurkolóinak.
2026. 05. 30. 08:43
Budapest belvárosában csaptak össze a BL-döntőre készülő csapatok, a PSG, valamint az Arsenal szurkolói.

A Hooligans.cz X-oldal videója alapján a két szurkolótábor tagjai a Király utcában estek egymásnak. Az oldal szerint a franciák jöttek ki győztesként a csatából, amelyben 30-30 drukker vett részt.

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, ám a magyar rendőrség információi szerint több tíz ezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat fanatikusaira jellemzőek a rendbontások – ahogy az a fenti videóból is látszik.

