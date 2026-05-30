atomkataszrófacsernobilkitelepítésmenekültek
Nagyvilág

„Már sokan elmentek. Leginkább rákban” – meglátogattuk a Kijevbe kitelepített csernobili túlélőket

Győri Boldizsár
Győri Boldizsár
2026. 05. 30. 11:01
Győri Boldizsár
Már nem sokan vannak életben azok közül, akiket a csernobili katasztrófa után kitelepítettek Pripjatyból. Győri Boldizsár őket látogatta meg egy kijevi lakótelepen, ahová negyven évvel ezelőtt költöztették a túlélőket. Akad közöttük, akit nem a sugárzás gyilkolt meg, hanem egy orosz drón.

A csernobili katasztrófa nyomán kitelepített több mint száz falu és a két város, Csernobil és Pripjaty lakosai Ukrajnában már jóval a 2014-ben kezdődő háború előtt tisztában voltak azzal, mit jelent belső menekültként élni, igaz, akkoriban az „ukrittja”, azaz óvóhely kifejezést még csak a sérült reaktort védő szarkofágra használták.

Az 1986-ban ideiglenesnek hazudott kitelepítés több mint százezer embert érintett. Megoldást viszonylag gyorsan találtak a hatóságok: az embereket – Kijev északi részén – egy lakásépítő szövetkezet által építtetett, majdnem kész társasházakban helyezték el. A lakásokat elvette az állam a tulajdonosoktól, és odaadta a menekülteknek, így vált a Balzac utca-Arhitekota Nikolajeva utca által körülölelt terület a csernobiliek Noé-bárkájává.

Ez az egész épület tele van pripjatyiakkal

– int a mögötte álló húszemeletesre Okszana a bejárat előtt álló lócán ülve harmadmagával, abbahagyva a barátnőivel zajló tereferét.

Csak az a baj, hogy sokan közülük már elmentek – mármint meghaltak. Leginkább rákban.

Okszana egy pripjatyi kollégiumban volt pedagógus – a városba érkezők többsége fiatal volt, és sokan nőtlenek. Pripjatyban 1986-ban az átlagéletkor huszonhat év volt, a településen pedig tizennyolc kollégium épült egyedülállók számára. Harmincegy éves volt 1986-ban – egy férjjel és egy hatéves kisfiúval.

„A Sztroitelej sugárút 28.-ban, a 205-ös számú lakásában laktam, és a 17-es kollégiumban dolgoztam. A közelben volt az egészségügyi-járványügyi állomás. Sugárbeteg tűzoltókat hoztak oda. Az egyik ilyen tűzoltó a katasztrófa előtt az én esti iskolámba járt, ahol biológiát tanítottam. A sugárterhelés következtében meghalt.”

Nem csak élelemből volt elég, a várost mindennel ellátták. A lakásomban volt egy lengyel konyhai szett, egy minszki hűtőszekrény, ibolyás lengyel függönyök, egy hatalmas televízió. Gazdag életet éltünk. Az erkélyem másfél méterszer hét méter volt. A ház egyik oldaláról az atomerőműre, a másikról Pripjatyra nyílt kilátás. Az én lakásom Pripjatyra nézett

– idézi fel Okszana.

Győri Boldizsár Okszana
Győri Boldizsár

A férje az erőműben dolgozott egy műszaki ellenőrző csoportban. Amikor csővezetékeket hegesztettek, ő ellenőrizte a hegesztéseket. Okszana szerelemből költözött a városba. „Ahová a férj megy, oda a feleség is követi.”

A végzetes napon, április 26-án a kollégiumban dolgozott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ismét hajóra támadt az amerikai haderő
Mérget árult az interneten egy kanadai férfi, öngyilkosságban való közreműködésért állt bíróság elé
Az amerikai védelmi miniszter szerint nem fogják támogatni a tehetős országok védelmét
Az orosz-ukrán háború eszkalációja miatt Ausztria bekérette az orosz nagykövetet
Több helyen is balhéztak a BL-döntőre érkező szurkolók, üveggel dobáltak meg egy taxist
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik