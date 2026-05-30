Kamarás Iván 25 éve szerepelt a Heti Hetesben: „A nagyok megettek reggelire”

Kamarás Iván 2001-ben alkalmi vendég volt a Heti Hetes második évadában, Mélykúti Ilonával, Bajor Imrével, Gálvölgyi Jánossal, Verebes Istvánnal, Farkasházy Tivadarral és Jáksó Lászlóval. Ezt az adást a napokban osztotta meg YouTube-on az RTL, valószínűleg ez jutott el Kamaráshoz is, aki közösségi oldalán nosztalgiázott a több mint negyed évszázaddal, napokkal Zámbó Jimmy halála után adásba került epizódról.

Egymilliárd évvel ezelőtt voltam a Heti Hetesben. Remélem nem emlékszik rá senki, mert a nagyok megettek reggelire, de ahogy látjátok, még ovis voltam. Ma küldte el egy ismerősöm az adás linkjét, nem vagyok benne biztos, hogy megosztom kommentben:))))

– írta Facebook-bejegyzésében a színész, aki a műsor felvételekor 28 éves volt.

Visszatért a Heti Hetes

2026-ban az RTL élesztette újra a Heti Hetest, új szereplőkkel. A premier előtt a klasszikus műsor egykori szereplőit kérdeztük: