kamarás ivánheti hetes
Élet-Stílus

Kamarás Iván 25 éve szerepelt a Heti Hetesben: „A nagyok megettek reggelire”

admin Csontos Kata
2026. 05. 30. 08:39

Kamarás Iván 2001-ben alkalmi vendég volt a Heti Hetes második évadában, Mélykúti Ilonával, Bajor Imrével, Gálvölgyi Jánossal, Verebes Istvánnal, Farkasházy Tivadarral és Jáksó Lászlóval. Ezt az adást a napokban osztotta meg YouTube-on az RTL, valószínűleg ez jutott el Kamaráshoz is, aki közösségi oldalán nosztalgiázott a több mint negyed évszázaddal, napokkal Zámbó Jimmy halála után adásba került epizódról.

Egymilliárd évvel ezelőtt voltam a Heti Hetesben. Remélem nem emlékszik rá senki, mert a nagyok megettek reggelire, de ahogy látjátok, még ovis voltam. Ma küldte el egy ismerősöm az adás linkjét, nem vagyok benne biztos, hogy megosztom kommentben:))))

– írta Facebook-bejegyzésében a színész, aki a műsor felvételekor 28 éves volt.

Visszatért a Heti Hetes

2026-ban az RTL élesztette újra a Heti Hetest, új szereplőkkel. A premier előtt a klasszikus műsor egykori szereplőit kérdeztük:

Kapcsolódó
„Mennyi esély van arra, hogy az új Heti Heteshez is találtak két ekkora zsenit?” – a klasszikus műsor sztárjait kérdeztük az újraindulásáról, 1. rész
Cikkünk első részében Hernádi Judit, Havas Henrik és Verebes István szólal meg.
Kapcsolódó
„A humor mindig ellenzéki, a Heti Hetes vajon 12-e után is az lesz?” – a klasszikus műsor sztárjait kérdeztük az újraindulásáról, 2. rész
Cikkünk második részében Jáksó Lászlót, Hajdú Steve-t és egy régi-új szereplőt, Hajós Andrást kérdeztük.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Fának ütközött és árokba borult egy busz Pécs és Hird között
Visszafizetett 150 millió forintot a hatalmas tartozásából a Kétfarkú Kutyapárt
„Amit láttam, megdöbbentett” – megszólalt a pilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert a végzetes síbalesetet követően
Orbán felkérdezi Magyart: Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?
bl döntő psg arsenal budapest verekedés király utca
A belvárosban verekedtek a PSG- és az Arsenal-ultrák - videó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik