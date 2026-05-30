A Brendonból és a 2Rule-ból is kivettek pár száz milliót Mészárosék

Csaknem megháromszorozta nyereségét tavaly a Brendon Gyermekáruházak Kft., amely 2024-ben került Mészáros Lőrinc tulajdonába a Talentis Group Zrt.-n keresztül – írta a hvg.hu a cég beszámolója alapján. A Brendon 2025-ben 17,67 milliárd forintos nettó árbevételt ért el az egy évvel korábbi 16,5 milliárd után. Az adózott eredmény még ennél is nagyobb mértékben nőtt: a 2024-es 118,6 millió forintról 333,1 millió forintra emelkedett. Az adózás előtti eredmény pedig 130,7 millió forintról 365,4 millió forintra nőtt.

Mindezt kevesebb dolgozóval: míg 2024-ben átlagosan 279 embert foglalkoztatott a Mészáros-cég, addig tavaly már csak 216 főt. A személyi jellegű ráfordítások ennek ellenére 2,42 milliárd forintról 2,51 milliárd forintra emelkedtek. A beszámolót elfogadó tulajdonosi határozatban végül 100 millió forint osztalék jóváhagyása szerepel.

A Brendon 2024-ben került a Mészáros-csoporthoz, miután a Brendon Holding Kft. százszázalékos tulajdonjogát megszerezte a Talentis Group Zrt.

Jelentősen visszaesett tavaly a 2Rule sportruházati márka mögött álló Magyar Sportmárka Zrt. teljesítménye: az árbevétel egy év alatt 973 millió forintról 664,6 millió forintra csökkent, ami 31,7 százalékos visszaesésnek felel meg – közölte a hvg.hu. Az adózott eredmény ennél is jobban zsugorodott, 156,5 millió forintról 82 millió forintra. A cég mindössze hét főt foglalkoztatott tavaly.

A gyengébb eredmények ellenére a tulajdonos Talentis Group Zrt. – azaz Mészáros Lőrinc – 250 millió forint osztalék kifizetéséről döntött. Ez háromszor akkora összeg, mint amennyi nyereséget a társaság tavaly termelt, így a kifizetéshez az eredménytartalékot is igénybe veszik. A saját tőke ennek nyomán 839,2 millió forintról 690,3 millió forintra csökkent.