Kisteherautóval ütközött egy vonat a Nyugati és Rákosrendező között

Kerner Zsolt
2026. 05. 30. 10:46
Mostanra helyreállt a közlekedés.

Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kisteherautó Budapesten, a Rákosrendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok.

A Vácról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult S71-es vonat (2547) Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kisteherautóval ütközött. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kisteherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez.

A vasúttársaság tájékoztatása alapján késések, kimaradó vonatok még előfordulhatnak, fokozatosan, délelőtt állhat helyre a menetrend az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon.

(MTI)

