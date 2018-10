Poloskainvázió – így védekezhet

A napokban tömegesen húzódnak a lakásokba idegenhonos, kártékony poloskák: sokan vannak, zavaróak és alkalom adtán elviselhetetlen bűzzel járnak. Meg kell tőlük szabadulni, de hogyan?

Most mindenki hazavihet két kiló vargányát

Ősz derekán járunk, épp hétfőn számoltunk be róla, hogy hivatalosan is elkezdődött a vénasszonyok nyara, ami idén is felszínre hozott egy kinek kisebb, kinek nagyobb problémát: a poloskainváziót. Elég egy bukóra nyitva hagyott ablak, hogy ijesztően zúgva, döngve repülő rovarok tucatjai lepjék el a lakást akár egy napon belül.

Rendszertanilag a poloskák nem tartoznak a bogarak rendjébe, népi elnevezésük mégis nagyon találó: büdösbogár.

Ha veszélyben érzik magukat bűzmirigyükből kellemetlen szagú váladékot lövellnek ki. Remek taktika, a ragadozók étvágya hamar elmegy tőle, de a lakásokat is bűzzel árasztják el, ha az ember eltapossa őket vagy csak meg akarja fogni, hogy kitessékelje. Ettől függetlenül is lássuk be, igen kellemetlen érzés sok tucatnyi jókora rovarral osztozni a lakáson.

Betolakodók

Kik ők? Hazánkban a poloskák számos faja honos, jellemzően imágó állapotban, azaz kifejlett formában telelnek át, ehhez pedig a hideg közeledtével védett zugokat keresnek. Egyes években lehetnek olyan területek, ahol őshonos poloskáink, mint például a bencepoloska emberi hajlékokba is betéved, de ez egyrészt ritka, másrészt azt a pár egyedet sokszor észre sem vesszük.

Fotó: Vétek Gábor

Ami most folyik valódi invázió, a „támadók” pedig az emberi tevékenységgel behurcolt fajok: a „barna” becsületes neve ázsiai márványospoloska, a „zöldet” vándorpoloskaként szólíthatjuk.

Előbbi a 2000-es évek elején tűnt fel hazánkban, utóbbi előfordulása 2013-tól ismert, mindkettő nemzetközi szállítmányok potyautasaként érkezhetett Ázsiából, illetve Kelet-Afrikából és Dél-Európából. Úgynevezett inváziós fajokról van szó, amelyek természetes ellenségeiket, népességüket tizedelő kórokozóikat hátrahagyva elképesztő mértékben képesek elszaporodni új élőhelyükön.

Rémes károkat okoznak

A bűzön túl az ember számára teljesen ártalmatlanok, ráadásul a lakás számukra a lehető legrosszabb választás: az állandó, száraz melegben elpusztulnak, a tavaszi nagytakarításnál már csak kiszáradt vázukat söpörhetjük ki az ágy alól, szekrény mögül. Valódi kárt a mezőgazdaságnak okoznak kiskertektől egész a nagyüzemekig.

Növényi nedvekkel táplálkoznak, sajnos gyakran a terméseket szívogatják speciális szájszervükkel. A vándorpoloska jelentős károkat okoz immár Magyarországon is elsősorban a hüvelyesekben, paprikában, paradicsomban, uborkában. Az ázsiai márványospoloska a gyümölcsöket sem kíméli, az Egyesült Államok keleti részén – ahol ugyancsak inváziós fajnak számít – mára az alma egyik meghatározó kártevője, ám jelentős veszteségeket okoz a körtében, őszibarackban, kukoricában, szójában is.

A védekezés rendkívül nehéz, hiszen szedéshez közeli állapotban lévő termést elég kockázatos rovarölő szerekkel kezelni, illetve a poloskákra hatásos széles spektrumú készítmények a hasznos élőlényeket is válogatás nélkül elpusztítják.

Hatékony fegyverek

Térjünk vissza az otthonokhoz azzal a feltett szándékkal, miszerint ezeknek az idegenhonos kártevőknek nem jár kegyelem. A védekezés legjobb módja egyértelműen a megelőzés, esetünkben ez a szúnyoghálót jelenti – ilyenkor bentről, teljes nyugalomban szemlélhetjük a hoppon maradt rovarok próbálkozásait. De vigyázat, elég egy apró rés a pajzson, a poloska meg fogja találni.

Máskor a gumikesztyű tehet jó szolgálatot: fogjuk meg és húzzuk le a wc-n, dobjuk egy zacskóba és tapossunk rá. A bűzbomba ugyan eldurran, de sem a kezünk nem lesz kellemetlen szagú, sem a padló vagy a fal, ha esetleg csak simán lecsapná az ember.

Még jobb, ha nejlon zacskót húzunk a kezünkre, egy gyors mozdulattal elkapjuk és belefordítjuk a poloskát. A szag a nejlonban marad, a „fegyver” többször és kényelmesen használható.

A legelegánsabb megoldás azonban a porszívó, főleg ha egyszerre több rovart is lefüleltünk a lakásban. Sőt, ebben az időszakban érdemes alaposan átporszívózni a legrejtettebb zugokat is hiszen rendkívül ügyes rejtőzködőkkel állunk szemben. Aztán a porzsákra is ajánlott párszor rálépni, mielőtt megy a szemétbe. Ha nem eldobható, a bűzvédelem érdekében ürítsük zacskóba és ott tapossuk meg.

Általában elítélendő, ha valaki bármilyen teremtmény elpusztítására buzdít, de az idegenhonos kártevőkkel kapcsolatban mégis indokolt. Ha valaki bármilyen megfontolásból élve tessékeli ki őket a szabadba, az olyan, mintha a kamrában patkányt fogunk és a szomszéd konyhájában engedjük el.