Nyár elején ezek a játékok rabolták el a legtöbb szabadidőnket

Egy idén negyedszázados kultjáték feljavított verziója, egy csodálatos látvánnyal operáló, a műfajt megreformáló platformjáték, a világ leghíresebb titkosügynökének eredettörténete, illetve egy életszimulátor, ami minden konkurensénél nagyobb szabadságot biztosít – ezekkel játszottunk júniusban.

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