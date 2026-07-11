Nyár elején ezek a játékok rabolták el a legtöbb szabadidőnket

A 24.hu szerkesztőségében nemcsak olvasunk, filmeket és sorozatokat nézünk, de rendszeresen elmerülünk a videójátékok világában is, konzolon (Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X) és PC-n egyaránt. Ezért is indult útjára a Játéknapló, amelynek első részében azt vesszük sorra, hogy mely játékokkal töltöttük a legtöbb időt a nyár első hónapjában, természetesen kitérve arra, hogy miért szerettük ezen alkotásokat, illetve melyek voltak azok az elemek, amelyek kevésbé nyerték el a tetszésünket.
A cikk tartalmából
A folytatásból kiderül, hogy
- miképp lehet egy kultikus szerepjátékot úgy modernizálni, hogy közben ne vesszen el a lelke,
- mi kell ahhoz, hogy a több évtizedes platformer műfaj egyik legújabb képviselője friss élménynek érződjön,
- miért nem lett videójátékos Skyfall a 007: First Light,
- mit tud az Animal Crossing: New Horizons legújabb kihívója, és miért a legnagyobb erénye a leggyengébb pontja is egyben.
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