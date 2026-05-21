Látta már az otthoni légtisztítót, amit a kisállatok figyelembe vételével terveztek?

A tavaszi és kora nyári időszak sok kisállattartó számára duplán kihívást jelent: a háziállatok tavaszi vedlése mellett tombol az allergiaszezon. Kevesen gondolnak rá, de a kijáró vagy a gazdik oldalán sétáltatott kedvencek bundája igazi pollenmágnes, így a szabadtéri allergéneket, és a kedvenceink a szabadban begyűjtött port és szennyeződéseket közvetlenül a lakásba, a szőnyegekre és a bútorokra juttathatják.

A probléma lezelésére persze jó ideje léteznek kifejezetten otthonra tervezett légtisztítók (mi is teszteltünk már ilyen eszközt), de a robotporszívóiról ismert Dreame most előállt egy olyan megoldással, amit a kisállatok figyelembevételével terveztek, és a mindennapi, illetve a szezonális problémára is igyekszik megoldást kínálni.

Dreame Ap10

A Dreame AP10 nagy teljesítményű vákuumtechnológiával és 360 fokos légáramlási rendszerrel működik, amely a gyártó ígérete szerint elősegíti a levegő folyamatos keringetését és a különböző, akár a szabadból származó szennyeződések (pollenek, szmog, porszmcsék) hatékony eltávolítását. A készülék mindössze 7 perc alatt képes felfrissíteni egy átlagos szoba levegőjét, miközben a légtömegáram eléri a 200 m³/órát.

Az eszköz 5 fokozatú szűrőrendszerrel lett felvéreztve, amely magában foglalja a főszűrőt, a HEPA rétegszűrőt, az aktív szénszűrőt, valamint az UVC fényt és a negatív ion technológiát. Ezek együtt akár 99,9 százalékban képesek eltávolítani a levegőből a baktériumokat, a kellemetlen szagokat, a finom szőrszálakat, illetve a polleneket.

A digitális LED-kijelző színes jelzéssel, valós időben mutatja a helyiség aktuális szennyezettségi szintjét, az eszköz pedig távolról, okostelefonos alkalmazáson keresztül vagy hangvezérléssel is kényelmesen irányítható.

De miért jó a kisállatoknak?

Az AP10 nemcsak az otthoni kedvencek által elhullatott finom szőrszálakat képes felszippantani, de a légtisztító alap funkcióinak megtervezése mellett a mérnökök a kisállatok kényelmére és szórakoztatására is odafigyeltek. Az utóbbi egyáltalán nem vicc, hiszen a készüléket beépített lézerpointerrel szerelték fel, a teteje pedig úgy lett kialakítva, hogy kényelmes ülőfelület lehessen a macskák számára.

A beüzemelést követően a gép csomagolásának egy része pedig olyan macskaházzá alakítható, amiben kaparófa és macskajáték is található.

Emellett a biztonság is kiemelt figyelmet kapott: a légtisztító harapásálló kábellel csatlakozik az otthoni elektromos hálózatra, a biztonsági gyerekzár gondoskodik a balesetmentes működésről, a meglehetősen dizájnos gépház pedig elég stabil, minimális a felborulás kockázata, ha a kedvencek játék közben nekiszaladnának.

Miért kellene légtisztító?

Minek légtisztító, gondolhatnák sokan, jó otthon a levegő, ez ugyanakkor sokszor nem így van. Egy 2020 után készült kutatás szerint az európai városok kétharmadában magasabb számokat mérnek a WHO által megállapított egészségügyi határértékeknél, a szálló por (PM), a nitrogén-dioxid (NO₂) és ózon (O₃) évente mintegy 400 000 európai halálesetért felelős. Ez alól nem kivétel hazánk sem, olyannyira nem, hogy az Európia Unió bírósága a 2021-ben el is ítélte Magyarországot a rossz levegőminőség miatt. És ha a lakáson kívül rossz a levegő, az érinti az élettereinket is, ahol a zárt tér eleve fokozza a problémát, és ezen még a rendszeres szellőztetés sem feltétlenül segít.

