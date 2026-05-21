Két doboz Kőbányai elrablásáról számolt be a rendőrség

Két doboz Kőbányai sört rabolt egy 40 éves férfi Turán, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A helyi férfi fizetés nélkül akart távozni a boltból két doboz sörrel a kabátja alatt.

A pénztáros rászólt emiatt, de a férfi rá sem hederített. Egy másik bolti alkalmazott a nyomába eredt, és felszólította, hogy adja vissza, amit elvitt. A tolvaj ekkor agresszívvá vált, mellkason vágta az eladót, aki az út menti árokba zuhant. Az eladó könnyebben sérült meg.

Értesítették a rendőrséget, a gödöllői egyenruhások pedig rövid időn belül elfogták a 40 éves Ny. Györgyöt, majd rablással gyanúsították meg. A férfit őrizetbe vették, és elrendelték a letartóztatását.