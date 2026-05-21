Görög Zita: Kitettem a hűtőre három ügyvéd nevét a gyerekeknek, ha engem elvinne a rendőrség

2026. 05. 21. 15:13
Görög Zita Krug Emília műsorában beszélt arról, milyen következményekkel járt, hogy hangot emelt gyerekvédelmi ügyekben. A modell Bozsóki Róbert gyermekvédelmi szakember társaságában volt a Szinten túl című podcast vendége, a beszélgetést az nlc szemlézte.

A műsorvezető azon kérdésére, nem tartott-e attól, hogy a véleményvállalásának következményei lesznek, vagy nem érezte-e azt, hogy feketelistára teszik, Görög így felelt:

Hát, dehogynem. Felhívott például szerkesztő ismerősöm – nem mondom meg, hogy melyik csatornától –, hogy akkor mostantól se a TV2-höz, se az M1-hez nem fognak hívni, hogyha ott van a nevem az influenszertüntetés aláírói között. Mondtam, hogy semmi gond, az M1-re már 15 éve nem hívtak, a TV2-höz meg nyolc, tehát tök mindegy, hogy feketelistára kerülök-e vagy nem. Voltak ennél durvább dolgok is

– fogalmazott a modell, majd így folytatta:

Kocsis Máté kijelentette a Zsolti bácsi-ügy kapcsán, nyilván megnevezve engem, a Lilut és a Molnár Áront, hogy mi külföldi titkosszolgálat által fizetett influenszerek vagyunk, akik pénzt kapunk azért, hogy puccsot kövessünk el a kormány ellen… Másnap volt egy házkutatás annál az embernél, aki elsőként azt a két nevet nyilvánossá tette, és utána én is kitettem a hűtőre három ügyvédnek a nevét, és kiírtam a gyerekeimnek: »hogyha elvinne a rendőrség«. Merthogy nem tudtuk, hogy mi következhet, és nagyon sok minden más volt.

Így viszonyult párja Görög Zita aktivizmusához

Krug Emília azt is megkérdezte, hogy reagáltak minderre a modell családtagjai, nem mondták-e neki, hogy „egy kicsit húzza be a féket”?

Dehogynem, a párom mondta a Birkin-kampánynál is például, amikor a Bethesdának gyűjtöttem, hogy miért vágom magunk alatt a fát, és mondtam, hogy azért, mert muszáj, mert egyszerűen tisztítani kell ezt az egész közeget, és az embereknek fel kell nyitni a szemét

– válaszolta Görög Zita, aki nemrég vécékefébe énekelve, „Nem Lamborghinire gyűjtünk” táblát tartva gyűjtött adományokat.

Görög Zita vécékefébe énekelve kérte követői segítségét, hogy moziba vihessék négy olyan falu tanulóit, ahol nincs tömegközlekedés
A videó mellett azt írja, „épp annyira pusztító előadásmódot választott, amennyi pusztítás a gyermekvédelemben, az egészségügyben vagy a különböző művészeti ágazatokban történt az elmúlt évtizedekben”.
