Görög Zita: Kitettem a hűtőre három ügyvéd nevét a gyerekeknek, ha engem elvinne a rendőrség

Görög Zita Krug Emília műsorában beszélt arról, milyen következményekkel járt, hogy hangot emelt gyerekvédelmi ügyekben. A modell Bozsóki Róbert gyermekvédelmi szakember társaságában volt a Szinten túl című podcast vendége, a beszélgetést az nlc szemlézte.

A műsorvezető azon kérdésére, nem tartott-e attól, hogy a véleményvállalásának következményei lesznek, vagy nem érezte-e azt, hogy feketelistára teszik, Görög így felelt:

Hát, dehogynem. Felhívott például szerkesztő ismerősöm – nem mondom meg, hogy melyik csatornától –, hogy akkor mostantól se a TV2-höz, se az M1-hez nem fognak hívni, hogyha ott van a nevem az influenszertüntetés aláírói között. Mondtam, hogy semmi gond, az M1-re már 15 éve nem hívtak, a TV2-höz meg nyolc, tehát tök mindegy, hogy feketelistára kerülök-e vagy nem. Voltak ennél durvább dolgok is

– fogalmazott a modell, majd így folytatta:

Kocsis Máté kijelentette a Zsolti bácsi-ügy kapcsán, nyilván megnevezve engem, a Lilut és a Molnár Áront, hogy mi külföldi titkosszolgálat által fizetett influenszerek vagyunk, akik pénzt kapunk azért, hogy puccsot kövessünk el a kormány ellen… Másnap volt egy házkutatás annál az embernél, aki elsőként azt a két nevet nyilvánossá tette, és utána én is kitettem a hűtőre három ügyvédnek a nevét, és kiírtam a gyerekeimnek: »hogyha elvinne a rendőrség«. Merthogy nem tudtuk, hogy mi következhet, és nagyon sok minden más volt.

Így viszonyult párja Görög Zita aktivizmusához

Krug Emília azt is megkérdezte, hogy reagáltak minderre a modell családtagjai, nem mondták-e neki, hogy „egy kicsit húzza be a féket”?

Dehogynem, a párom mondta a Birkin-kampánynál is például, amikor a Bethesdának gyűjtöttem, hogy miért vágom magunk alatt a fát, és mondtam, hogy azért, mert muszáj, mert egyszerűen tisztítani kell ezt az egész közeget, és az embereknek fel kell nyitni a szemét

– válaszolta Görög Zita, aki nemrég vécékefébe énekelve, „Nem Lamborghinire gyűjtünk” táblát tartva gyűjtött adományokat.