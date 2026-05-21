Töméntelen eső: megússza Magyarország a kiszáradást?

Május elején még arról írtunk, hogy porzik az ország, a csapadékban rendkívül szegény márciust az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisa követte, egyes területeken két hónap telt el csapadék nélkül. Az aszály kritikus méreteket öltött, csontszáraz volt a felső, 20-30 centiméteres talajréteg, a felső egyméteres rétegből 80-120 milliméternyi víz hiányzott. Aztán töméntelen mennyiségű eső érkezett, megjöttek a májusi záporok, zivatarok, az elmúlt egy héten országszerte jelentős mennyiség esett, a HungaroMet adatai alapján sok helyen akár 40 mm-t meghaladó mennyiség. A legtöbb, 84 mm a délkeleti határszélen, míg a legkevesebb, 14-18 mm az északnyugati csücsökben és Debrecen környékén.

A természet fellélegzett, harsányabb zöldre váltottak a növények, de mit mutatnak a számok? Enyhült az aszály Magyarországon? Ismét a HungaroMethez érdemes fordulni:

a térkép kizöldült, néhány kisebb folt kivételével Magyarországon megszűnt az aszály.

A látszat azonban csalóka, vagyis inkább az öröm rövid távú. A múlt hét második felében érkezett mediterrán ciklonból ugyan kiadós csapadék öntözte hazánkat, a hosszabb, 90 napos távú csapadékhiány azonban továbbra is jelentős, mintegy 10-80 milliméter. A felső 30 cm-es talajréteg a Tiszántúl északi felének kivételével csaknem mindenhol telített állapotba került a múlt hét végére, fél méternél mélyebbre azonban csak délnyugaton és a felhőszakadások által érintett foltokban jutott a nedvességből. A talajban a vízhiány jelentősen mérséklődött, de a felső egy méteres talajrétegből főként az Alföldön még mindig sokfelé hiányzik 50-90 mm nedvesség a telítettséghez képest.

A folytatásban nagyrészt napos, száraz idő várható, csapadék csak elvétve alakulhat ki, itt írtunk erről bővebben. A HungaroMet szerint a jelenleg még nedves talaj jelentősen száradni fog, melyre az élénk, helyenként erős szél is hozzájárul: az aszály a következő napok során ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki.

Időjárással, aszállyal összefüggő cikkeink a közelmúltból: