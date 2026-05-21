Titokzatos forrásból félmilliárd forint érkezett Hont András cégébe, reagált a publicista

500 millió forint, pontosan nem részletezett bevétel jutott el tavaly a Hont András publicista 100 százalékos tulajdonában álló Öt-kontent Nonprofit Kft.-hez – írja a hvg.hu. A 2025 januárjában elindult cég – amely nevében nagyon hasonlít az öt.hu impresszumában szereplő Ötmédia Kft.-hez, de nem azonos vele – ennek a tételnek köszönhetően zárta 2025-öt 236 millió forint profittal.

Mint írják, az Öt-kontent a nemrég leadott éves beszámolója szerint 503 millió forint bevételt szerzett tavaly, ebből 3 millió a nettó értékesítési árbevétel, 500 millió forint az „egyéb bevételek” soron jelenik meg. A kiegészítő mellékletből sem derül ki, hogy pontosan miből áll össze ez utóbbi tétel.

Hont András a lap kérdésére azt mondta:

hiába látványosan kerek a szám, a bevétel több forrásból állt össze. Többen adtak pénzt a projekthez, de »magyar vállalkozók nem feltétlenül akarják, hogy velem emlegessék együtt«.

Azt is hozzátette, hogy egy fillér állami pénz sincs benne.

Mint mondta, az 500 milliós összeg nem egy évre szól, hanem hosszabb távú befektetés. Ez látszik akkor is, ha a pénz felhasználását nyomon követjük a céges beszámolóban: a személyi jellegű ráfordítások 143, továbbá az anyagköltségek 105 millió forintjának elköltése, pár kisebb tétel és az adók befizetése után megmaradt 236 millió forintot Hont egyetlen fillér osztalék kifizetése nélkül az eredménytartalékba helyezte, azaz a következő években is ebből tud működni az Öt-kontent. További részletek a hvg.hu cikkében.