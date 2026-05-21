Az új belügyminiszter bemutatta az államtitkárát

Retteghy András Tibor lesz az új közigazgatási államtitkár a Belügyminisztériumban, ezt maga Pósfai Gábor belügyminiszter jelentette be, aki „ismert és elismert ügyvédként” jellemezte a kiválasztottját.

Retteghy András Tibor közel húsz éve dolgozik saját ügyvédi irodájában, elsősorban büntetőügyekben jár el.

„Szakmai felkészültsége, tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy a Belügyminisztérium működésében is a jogállamiságot, a szakmaiságot és a közérdeket képviselje” – mutatta be emberét Pósfai Gábor.