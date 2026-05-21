Egyértelmű, hogy kifelejtett 286 milliárd forint kiadást az idei költségvetés elkészítésekor a Fidesz-kormány

A Telex megszerezte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) átadás-átvétele során keletkezett, az új kormányhoz kerülő dokumentumot – ebből derült ki, maga az ÉKM hívta fel rá a figyelmet, hogy a Fidesz-kormány 286 milliárd forintnyi kiadás mellé nem rendelt forrást a költségvetésben. Összesen három tételből áll össze ez az összeg,

a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezési állási díjából (175,6 milliárd forint),

a Budapest-Belgrád-vasútvonal magyarországi megvalósításához kapcsolódó vasúti fejlesztés költségéből (87,7 milliárd forint)

és az iváncsai iparvágányéból (22,3 milliárd forint).

Ezek forrásigényére nem lett beállítva fedezet a költségvetés mellékletében.

A gyorsforgalmi hálózat díját az autópályák fenntartásáért fizeti a magyar állam a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, amely Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában van. Ennél a tételnél a várható kiadásnál 175,6 milliárd forinttal kevesebbet állítottak be a költségvetésbe.

A portál a második tétellel kapcsolatban azt írta, a költségvetésben egy 44,5 milliárdos felhalmozási kiadást talált a költségvetésben az elvileg idevágó előirányzatnál, de ott nincs feltüntetve, hogy az a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz, vagy nemzetközi vasútfejlesztéshez kapcsolódna.

Az iváncsai iparvágányra vonatkozó előirányzat pedig nincs az idei költségvetésben. A vasútfejlesztési beruházások előirányzatnál (ahol elvileg szerepelnie kellene) mindössze 6,7 milliárd forintot rögzítettek a költségvetésben. De az iparvágány 22,3 milliárd forintos költségigényű. (A portál arra is kitért, hogy a beruházást egy 2022-es kormányrendelettel írták elő.)

László Csaba közgazdász, volt pénzügyminiszter a portál megkeresésére többek között azt mondta, ha voltak olyan kiadási tételek, amelyekről már tavaly biztosan tudták, hogy idén aktuálisak lesznek, és ennek ellenére nem írták bele őket a költségvetésbe, az súlyos és tudatos felelőtlenség. De azt sem tartja kizártnak, hogy hogy a különböző költségvetési szervek közötti kommunikációban bizonyos tételek egyszerűen elvesztek, így azokat elfelejtették beleírni a költségvetésbe.

A portál szerint nehéz elképzelni, hogy ezekről a kiadásokról nem tudtak a költségvetés megírásakor.

Magyar Péterék szerint az előző kormány meghamisította a költségvetést

Mint írtuk, az új kormány szerint Magyarország idei költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, ezért a pénzügyminiszternek június 30-ig el kell végeznie az átfogó felülvizsgálatot – idézte a Portfolio a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatot, amelyet Magyar Péter kormányfő jegyez.

A lépésről a miniszterelnök már a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón beszélt: akkor azt mondta, hogy az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert több jelentős kiadási tételt nem szerepeltetett benne.

A kabinet tájékoztatása szerint ezek között van az autópálya-koncesszió második tétele, valamint egy elkészült vasútfejlesztési elem is.

A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter 286 milliárd forintnyi hiányzó kiadást azonosított a minisztériumi költségvetésben.