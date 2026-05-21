bűnügyemberölés előkészületediákletartóztatás
Belföld

Halállistát készített egy általános iskolás diák, azt mondta az órán, hogy ő egy gyilkos, és tanárt kell ölnie

admin Kolontár Krisztián
2026. 05. 21. 14:48

Halállistát készített egy borsodi általános iskolás diák arról, hogy kiket szeretne megölni. A Miskolci Járásbíróság elrendelte az emberölés előkészületével és személyi szabadság megsértésével gyanúsított fiatalkorú letartóztatását. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint az általános iskolás diák tervére akkor derült fény, amikor a családsegítő leült vele beszélgetni a hiányzásai miatt.

A diák közölte, hogy fegyvert tervez szerezni, és embereket szeretne megölni, és kivégzésekről néz videókat, hogy ezekből tanuljon, és fejlessze magát. Ezután a diákot a családsegítő javaslatára beutalták a pszichiátriára, ahol 10 napos gyógykezelésen vett részt. A kórházból történő kiengedése után az iskolai tanórákon többször is kijelentette, hogy ő egy gyilkos, és olyan gondolatai vannak, hogy tanárt kell ölnie.

Halállista

Közölte azt is, hogy nem akar szerepelni az osztálytablón, hogy ne legyen rajta egy gyilkos. Emellett pedig készített egy listát azokról, akiket meg akar ölni. A fiatal rendszeresen rákeresett a neten terrorizmusra, nemzetközi körözés alatt álló terroristákra, valamint körözött fegyverekre, és emberöléssel, illetve terrorcselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható körözési felhívásokat és plakátokat mentett el a mobilján.

A diák március másodikán az egyik tanórán a nála lévő mesterkulccsal bezárta a terem egyetlen ajtaját, majd közölte a tanárnővel és a teremben tartózkodó nyolc diáktársával, hogy „most mindenki bent marad”. A fiatalkorú a pedagógus többszöri kérésére végül odaadta a kulcsot, aki ezután kinyitotta az ajtót. A gyanúsított cselekménye emberölés előkészületének és személyi szabadság megsértésének minősülhet bizonyítottság esetén. A bíróság egy hónapra elrendelte a fiatal letartóztatását.

