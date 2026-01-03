Öt kütyü, ami mindig velem jön, ha utazom

Gyorsan leszögezném, hogy öt dolognál azért jóval több mindent pakolok a hátizsákomba egy-egy utam során. Mindig van nálam például egy váltás tiszta ruha (alsónemű, egy pár zokni, nadrág, póló, pulóver), hogy csökkentsem az esetleg elkallódó feladott poggyászomból fakadó kellemetlenségeket, emellé tuti csomagolok gyógyszert (főleg fájdalomcsillapítót), illetve kézfertőtlenítőt, és természetesen nálam van a laptopom, illetve az okostelefonom. Utóbbiakat ugyan nélkülözhetetlennek tartom, de nem képezik részét a címben említett öt kütyünek. A listámra egyrészt olyan eszközöket gyűjtöttem össze, amelyek kényelmesen biztosítják – többek közt – a hordozható számítógépünk és a mobilunk működését, másrészt gondoskodnak arról, hogy az utunk szórakoztatóan, az elérhető legnagyobb nyugalomban teljen.

Power bank – okosan kell választani