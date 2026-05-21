A svájci csodát összehozó edzőt nevezte ki Schäfer András csapata

Mauro Lustrinelli az FC Thun utolsó mérkőzésén.
2026. 05. 21. 15:34
Az Union Berlin labdarúgócsapata bejelentette, hogy Mauro Lustrinellit nevezték ki vezetőedzőnek a következő idényre.

A svájci szakember csodát tett az FC Thunnal, amely a mostani idényben hatalmas meglepetésre bajnoki címet nyert. A klub korábbi játékosa 2022-ban került a csapat élére, 2025-ben az élvonalba juttatta, a mostani szezonban pedig aranyérmet nyert. Ez lesz az első topligás megbízatása edzőként.

A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union 11. helyen zárt a Bundesligában, az utolsó öt meccsén már beugrós edzője volt, Marie-Louise Eta vette át a csapatot az utolsó öt meccsre, aki így az első női vezetőedzővé vált a liga történetében.

