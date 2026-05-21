A svájci csodát összehozó edzőt nevezte ki Schäfer András csapata

Als Stürmer führte er den FC Thun in die Champions League. Als Trainer wird er mit eben diesem direkt nach dem Aufstieg Schweizer Meister. Nun übernimmt Mauro #Lustrinelli den 1. FC Union Berlin! #FCUnion #Bundesliga pic.twitter.com/WSY8cK1VL8 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 21, 2026

A svájci szakember csodát tett az FC Thunnal, amely a mostani idényben hatalmas meglepetésre bajnoki címet nyert. A klub korábbi játékosa 2022-ban került a csapat élére, 2025-ben az élvonalba juttatta, a mostani szezonban pedig aranyérmet nyert. Ez lesz az első topligás megbízatása edzőként.

A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union 11. helyen zárt a Bundesligában, az utolsó öt meccsén már beugrós edzője volt, Marie-Louise Eta vette át a csapatot az utolsó öt meccsre, aki így az első női vezetőedzővé vált a liga történetében.