Ferrari, Lamborghini, Porsche – közzétették a listát a NAV által legdrágábban elárverezett luxusautókról

Óriási mennyiségben, összesen több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között – derül ki a vezess.hu által kikért adatokból.

Bár az autók többsége végül visszakerül a tulajokhoz, így is rengeteg van, amit elárvereznek. A hétköznapi személyautók mellett az elmúlt években több tíz milliós, sőt százmillió feletti luxusautók is gazdát cseréltek az adóhatóság elektronikus aukcióin.

A vezess.hu összeszedte, melyek voltak a legérdekesebb tételek. Az elmúlt évek legdrágábban eladott darabja egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt, amely 135 millió forintért kelt el. A második helyezett egy 2022-es Lamborghini Urus 95,2 millió forinttal, de szerepel a listán Ferrari Portofino, több Porsche Cayenne és prémium BMW-k, Mercedesek is.

Az Elektronikus Árverési Felületen az elmúlt 3,5 évben legmagasabb összegen értékesített gépjárművek:

Ferrari F8 Tributo (2020) – 135 millió forint Lamborghini Urus (2022) – 95,2 millió forint Ferrari Portofino (2019) – 69,5 millió forint BMW 740D xDrive (2023) – 33,8 millió forint Mercedes GLC 450 D 4MATIC (2025) – 26 millió forint BMW X5 (2022) – 20,3 millió forint Audi A8 (2018) – 18 millió forint Ford Mustang GT (2018) – 16,6 millió forint Porsche Cayenne S (2018) – 16,4 millió forint Porsche Cayenne Turbo (2018) – 15,9 millió forint

A lap azt írja, az első ránézésre sokszor vonzónak tűnő ár mellett a járművek apró betűs ismertetői olykor kellemetlen meglepetéseket is tartalmazhatnak, ugyanis egynémely jószágnak se forgalmija, se kulcsa, de a kínálatban azért akadnak a piaci ár alatti ígéretes példányok is.