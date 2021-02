Egy ilyen gép megváltás lehet az allergiásoknak

Habár azt gondolhatnánk, hogy otthoni légtisztítókra főleg olyan országokban lehet szükség, mint Kína, a helyzet az, hogy ez koránt sincs így. A légszennyezettség Európában is egyre komolyabb probléma, és minket is sújtanak az olyan civilizációs betegségek, mint az allergia különféle fajtái. Ezen problémákra igyekeznek megoldást nyújtani az egyre szélesebb körben terjedő légtisztítók, amik közül most egy felsőkategóriás modellt sikerült kipróbálni.

Egy viszonylag friss kutatás szerint az európai városok kétharmadában magasabb számokat mérnek a WHO által megállapított egészségügyi határértékeknél, a szálló por (PM), a nitrogén-dioxid (NO₂) és ózon (O₃) évente mintegy 400 000 európai halálesetért felelős. Ez alól nem kivétel hazánk sem, olyannyira nem, hogy az Európia Unió bírósága a közelmúltban el is ítélte Magyarországot a rossz levegőminőség miatt. És ha a lakáson kívül rossz a levegő, az érinti az élettereinket is, ahol a zárt tér eleve fokozza a problémát, és ezen még a rendszeres szellőztetés sem feltétlenül segít.

Ezt hivatottak kiküszöbölni a légtisztítók, amikből egyre többféle érhető el itthon. Pár hónapja már kipróbáltunk egy olcsóbb, belépő kategóriás modellt, ezúttal pedig egy felsőkategóriás készüléket, a jóval nagyobb teljesítményű Philips 4000i AC3858/50-et teszteltük le.

Philips 4000i AC3858/50 légtisztító

A légtisztító külsőre olyan benyomást kelt, mintha egy modern hangfal lenne, szóval a dizájnra nem lehet panasz: a hengeres testet elől szürke szövet borítja, felül találjuk a megtisztított levegőnek utat adó rácsokat, középen pedig az érintésérzékeny kezelőfelület kapott helyet, amiről (egyebek mellett) bármikor leolvashatók a levegőminőséget jelző adatok. Méreteit tekintve az eszköz közel 72 cm magas, az átmérő pedig 31 cm, amihez közel 10 kilós súly társul, szóval nem apró, viszont az abszolút elfogadható külsejének hála nem is nagyon kell dugdosni.

A méret nem véletlen, hiszen átlagon felüli teljesítménnyel van dolgunk:

a légtisztító 500 köbméter/óra mennyiségű gázból képes kivonni a részecskéket, tehát kiszolgál egy átlagos, 60 négyzetméteres lakást. A beépített szenzor képes valós időben érzékeli a beltéri levegőt szennyezettségét, méghozzá három kategóriára bontva: szálló por, káros gázok és beltéri allergének. A Philips ígérete szerint az eszköz még a 0,003 mikron méretű részecskék közel 100 százalékát eltávolítja a levegőből, és nemcsak a finomszemcsés anyagokat, de a baktériumokat, a polleneket, a port és az állatszőrt, továbbá a vírusokat és az aeroszolokat is.

A gép háromlépcsős szűrést végez: a rendszer a levegőből először felfogja a port, a haj- és szőrszálakat, második lépcsőben az aktív szénszűrő leköti a kellemetlen szagokat és a káros gázokat, végül harmadik védelmi vonalként ott a HEPA filter, amin már az ultrafinom, a tüdőbe is eljutni képes mikron méretű részecskék is fennakadnak. A légtisztító ventillátorokkal szívja be a levegőt, keresztülpréseli ezen a rendszeren, majd a tetőnyílásokon át juttatja vissza a lakásba.

Az eszköz kijelzőjén folyamatosan látható, hogy milyen a szálló por (PM2.5), az allergének (IAI) és a gázok (GAS) értéke. A képernyő mindhárom esetben számokkal jelzi az aktuális szintet, és ezek minél közelebb vannak a nullához, annál jobb a levegő minősége. A kör alakú felület emellett egy LED-es gyűrűvel is rendelkezik, ami színekkel jelzi az esetleges változást.

A kék szín jelöli a jó értéket, a lila az elfogadható, a rózsaszín a rossz, míg a vörös azt jelzi, hogy a három kategória közül valamelyik elérte a nagyon rossz szintet. Utóbbit például szellőztetés nélküli beltéri dohányzással pillanatok alatt el lehet érni: ilyenkor azonnal megugrik a PM2.5, a teljesen jónak nevezhető 12-es értékről 500-ra is felszaladhat a mutató.

Tesztünk során a zárt ablakoknál elszívott két szál cigarettát követően a vörösre váltó légtisztító nagyjából tíz perc alatt forgatta meg úgy a levegőt, hogy annak minősége visszaálljon a jónak mondható kék szintre. A gép ráadásul ekkor olyan szempontból is jól vizsgázott, hogy a füstöléssel járó kellemetlen szagot is szinte teljesen eltüntette. Bónusz, hogy tapasztalataink szerint ez a funkció akkor is kiválóan működik, ha olajban sütünk – esetünkben például a reggeli bundáskenyér elkészítése már nem igényelte a korábbi masszív szellőztetést.

A téli Budapest légszennyezettségét amúgy jól mutatja, hogy a február beköszöntével alig volt olyan nap, mikor a gép ne pörgött volna fel a szálló por magas mennyiséget érzékelve: több százas értéket ugyan sosem láttunk cigaretta nélkül, de a lakás levegőjének értéke rendszeresen átcsúszott a lila tartományba. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Philips légtisztító többféleképpen is üzemeltethető. Adott például a véleményünk szerint legjobb automata mód, mikor a gép a mért értékek alapján önmagát szabályozva tisztítja a levegőt: ha kell felpörög (ágyneműcserénél, portörlés és porszívózás után, ha kiporolunk egy párnát), ha pedig minden rendben, akkor visszafogottan, hangtalanul végzi a dolgát.

Emellett elérhető még a turbó (ezt érdemes dohányzás, sütés mellett belőni), mikor folyamatosan maximumon teljesít a gép, van éjszakai mód, mikor a lehető leghalkabban dolgozik a rendszer, illetve egy szoftverfrissítést követően ezek mellé megérkezett az 1-es és 2-es sebesség is, ami a turbónál alacsonyabb és halkabb működést eredményez. Itt érdemes megjegyezni, hogy az eszköz alapvetően csendes, megmarad 50 decibel alatt, viszont turbó módba kapcsolva a 60 és 70 között értéket is elérheti, és ilyenkor olyan erővel cserélődik a levegő, hogy simán táncra perdül tőle a függöny. Ennek megfelelően folyamatos használat mellett éjszakára tényleg érdemes éjszakai módba kapcsolni a ketyerét, legalábbis akkor, ha nem vagyunk allergiásak – utóbbi esetben ugyanis még mindig jobb a gép zúgása, mint köhögőrohamra ébredni.

Okos, de lehetne okosabb

A légtisztító kezelhető az említett érintőképernyővel, de jár mellé okostelefonos alkalmazás is, Clean Home+ néven. Ezen keresztül a készülék rácsatlakoztatható az otthoni vezeték nélküli hálózatra, és nemcsak irányíthatóvá válik a telefonról, de az appnak hála bárhonnan ellenőrizhető az otthoni levegő minősége, sőt távolról is vezérelhető a légtisztító. Beállítható továbbá, hogy az app jelezzen, ha valamelyik érték az általunk meghatározott szint felé szalad, így messziről is beindítható a gép, hogy hazaérve már tiszta levegő fogadjon mindenkit.

Az applikációban ugyan minden elvégezhető, és alapvetően a dizájnra sem lehet panasz, de néhol érződik, hogy a Philips még nem mozog otthonosan az okoseszközök világában. Ezt jól mutatta, mikor frissíteni kellett a légtisztító szoftverét: erre nincs menü az alkalmazásban, egy „cikk” jelezte a lehetőséget, és elég kőkorinak hatott, hogy az appból nem menedzselhető az update, kézzel kellett kikapcsolni a gépet, és semmilyen ábra vagy csík nem mutatta a folyamat menetét, hanem várni kellett pár percet, hogy a gép magához térjen és újra működjön. Egy ilyen drága eszköznél ez elég fura, ahogy az is, hogy a szoftver verziószáma csak úgy ellenőrizhető, ha az applikációval generálunk magunknak egy e-mailt valamelyik külső levelező közbeiktatásával.

Szintén jár a fekete pont azért, hogy a rendszer hiába kompatibilis az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel, utóbbi esetben le kell mondanunk az ezzel járó előnyökről. A légtisztítót egyszerűen párosítható a Google Home-mal, de esetünkben pár nap után rendre nem működtek a hangparancsok, a két rendszer elvesztette egymást, amin csak az segített, ha töröltük a gépet az okosotthonból, majd újra felvettük. Mindezt háromnaponta eljátszani viszont nem olyan mókás, szóval bízunk benne, hogy egy szoftverfrissítés a jövőben orvosolja ezt a problémát.

Gép(ek) a jobb levegőért

Egy légtisztító ma még – szerencsére – nem létszükséglet, de a megléte képes javítani az otthoni életkörülményeken, főleg, ha valaki allergiától szenved. A Philips 4000i sokak életét megkönnyítheti, viszont csúcsmodellről lévén szó, az ára nem baráti, legalább 200 ezer forintot kell fizetni érte. Ez sokakat elriaszthat, ugyanakkor azzal érdemes tisztában lenni, hogy ennél olcsóbban is hozzá lehet jutni hasonló technikához (akár a Philips istállóján belül is), ráadásul

egy ilyen nagyobb teljesítményű modellre nincs is szüksége mindenkinek.

Persze ha valaki nemcsak egy szoba, de egy egész lakás levegőjét szeretné folyamatosan tisztán tartani, annak érdemes ilyen gépben gondolkodnia. Az átlag feletti teljesítmény mellett ugyanis könnyű kezelhetőséget, teljesen automata és megbízható működést biztosít, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a modell nemcsak a porral, a pollennel, az atkákkal vagy a penésszel birkózik meg, de a füst, a vírusok, a szagok és a különböző gázok kiszűrését is megoldja.