Felfüggesztették a Metropol kiadását

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 21. 15:57
Nem tudni, mennyi időre.

Szerdától ideiglenesen felfüggesztésre került a Metropol kiadása, válaszolta a HVG kérdésére a Mediaworks.

A Metropol fideszes kiadója a felfüggesztés okairól és időtartamáról további tájékoztatást nem adott.

Először a Media1 írta meg, hogy szerda óta hiányoznak a megszokott helyszínekről az addig ingyenesen terjesztett napilap osztogatói, valamint a terjesztődobozok is üresen álltak. A Metropol a Facebook-oldalára minden hajnalban posztolja az aznapi lap címoldalát, de a szerdai és csütörtöki címlapkép már nem jelent meg.

A fideszes propagandakiadványtól Karácsony Gergely főpolgármester is régóta megszabadítaná a budapesti utcákat, most erre sor került.

A lap ősszel nők fotózására buzdító pályázatot tett közzé, 2021-ben pedig „koldustérképet” közölt a budapesti hajléktalanokról.

