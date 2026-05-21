Kajdi Csaba Magyar Péternek: A kampánynak vége, miniszterelnök vagy, nem kell ordítani

Csontos Kata
2026. 05. 21. 17:00
Kommunikációs tanáccsal látta el Kajdi Csaba Magyarország miniszterelnökét, Magyar Pétert. Az influenszer korábban posztolt videóját nemrég egy rajongója töltötte fel TikTokra.

Nagyon vehemens a Péter, érted, megy, mondja a magáét, ordít magán kívül

– mondta a videóban Kajdi, majd egyenesen Magyarhoz intézte szavait:

Most már a kampánynak vége, (…) tehát te már egy közjogi méltóság vagy. Te már Magyarország miniszterelnöke vagy. A magyar nép téged választott, hogy vezessél minket. Nem kell neked leállni ordítani! (…) Van, amikor jobb, ha már meg se szólalunk. (…) Akit kellett, kiosztottak. Kezdjünk el szépen dolgozni, miniszterelnök úr!

Az influenszer azzal a jótanáccsal látta ég el a kormányfőt, hogy „nem kell Menczer Tamásba lemenni”.

@reniii0713 Cyla üzenete Magyar Péternek #magyarpeter #kajdicsaba #tisza #fidesz #magyarorszag @magyarpeterofficial - the MAN ♬ eredeti hang - Reniii

Kajdi nemrég Ördög Nórát sem kímélte:

