Kidőltek a MotoGP világsztárjai a Magyar Nagydíjról

Álex Márquez balesete Barcelonában.
2026. 05. 21. 17:01
Nem tud rajthoz állni a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz és a Magyar Nagydíján Álex Márquez.

A hétfőn megműtött versenyző csütörtökön adta hírül, hogy a mugellói és balatonfőkajári versenyt sem tudja elvállalni. A versenyzőnek a Katalán Nagydíjon tört el a kulcscsontja, de a C7-es csigolyája is megsérült.

Idősebb testvére, a hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez egy héttel korábban, a Le Mans-i Francia Nagydíj sprintfutamában sérült meg, amikor a verseny hajrájában bukott. Neki a lábfejében eltört egy csont, ami miatt szintén megműtötték.

A szintén Barcelonában bukó Johann Zarco bal lába beszorult Pecco Bagnaia Ducatijának kereke és az olasz motoros felsőteste közé, aminek következtében az elülső és hátsó keresztszalagja, a mediális meniszkusza, illetve a szárkapocscsonjat is megsérült. Ő műtétre vár, de a lába roncsolódott, így még a beavatkozásra is várni kell. Bagnaia a bal csuklóját vizsgáltatja, egyelőre nem lehet tudni, mikor versenyezhet újra.

