Bóna Szabolcs: Sürgősen intézkedünk, visszaállítjuk az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát

Az agrárminiszter intézkedik az ukrán élelmiszerimport-tilalom visszaállításáról.
24.hu
2026. 05. 21. 08:52
Az agrárminiszter leszögezte, nem engedik, hogy az ukrán importtermék veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét.

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, Bóna Szabolcs Facebook-posztban jelezte, lépni fognak az ukrán élelmiszerimport-tilalom visszaállításával kapcsolatban. Mint írtuk, az ügyben a Fidesz-frakció, illetve Gulyás Gergely frakcióvezető már mulasztással vádolta az új kormányt az ügyben, és törvényjavaslatot terjesztett be a magyar gazdákat védő intézkedések újbóli bevezetésére, a korábbi Fidesz–KDNP-kormány alatt alkalmazott, az Ukrajnából származó élelmiszerekre vonatkozó importtilalom visszaállítására.

Mintegy erre reflektálva a miniszter azt írta, a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek.

Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – szögezte le.

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni.

Kijelentette, hogy az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítják. A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:

  • szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve,
  • szarvasmarhafélék húsa fagyasztva,
  • sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva,
  • juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva,
  • gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva,
  • madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve,
  • zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva,
  • közönséges búza,
  • rozs,
  • árpa,
  • kukorica,
  • hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével),
  • búzaliszt vagy kétszeres liszt,
  • gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt),
  • másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartoző rizs kivételével,
  • olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével),
  • napraforgómag, törve is,
  • napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
  • repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
  • ropogós kenyér,
  • zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészitve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva,
  • bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve |a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.

Bóna Szabolcs azzal zárta posztját, hogy a magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak rájuk,

