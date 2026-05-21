Bóna Szabolcs: Sürgősen intézkedünk, visszaállítjuk az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, Bóna Szabolcs Facebook-posztban jelezte, lépni fognak az ukrán élelmiszerimport-tilalom visszaállításával kapcsolatban. Mint írtuk, az ügyben a Fidesz-frakció, illetve Gulyás Gergely frakcióvezető már mulasztással vádolta az új kormányt az ügyben, és törvényjavaslatot terjesztett be a magyar gazdákat védő intézkedések újbóli bevezetésére, a korábbi Fidesz–KDNP-kormány alatt alkalmazott, az Ukrajnából származó élelmiszerekre vonatkozó importtilalom visszaállítására.
Mintegy erre reflektálva a miniszter azt írta, a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.
A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek.
Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – szögezte le.
Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni.
Kijelentette, hogy az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítják. A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:
- szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve,
- szarvasmarhafélék húsa fagyasztva,
- sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva,
- juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva,
- gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva,
- madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve,
- zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva,
- közönséges búza,
- rozs,
- árpa,
- kukorica,
- hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével),
- búzaliszt vagy kétszeres liszt,
- gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt),
- másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartoző rizs kivételével,
- olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével),
- napraforgómag, törve is,
- napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
- repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
- ropogós kenyér,
- zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészitve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva,
- bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve |a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.
Bóna Szabolcs azzal zárta posztját, hogy a magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak rájuk,