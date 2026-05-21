Bóna Szabolcs: Sürgősen intézkedünk, visszaállítjuk az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, Bóna Szabolcs Facebook-posztban jelezte, lépni fognak az ukrán élelmiszerimport-tilalom visszaállításával kapcsolatban. Mint írtuk, az ügyben a Fidesz-frakció, illetve Gulyás Gergely frakcióvezető már mulasztással vádolta az új kormányt az ügyben, és törvényjavaslatot terjesztett be a magyar gazdákat védő intézkedések újbóli bevezetésére, a korábbi Fidesz–KDNP-kormány alatt alkalmazott, az Ukrajnából származó élelmiszerekre vonatkozó importtilalom visszaállítására.

Mintegy erre reflektálva a miniszter azt írta, a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek.

Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – szögezte le.

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni.

Kijelentette, hogy az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítják. A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:

szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve,

szarvasmarhafélék húsa fagyasztva,

sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva,

juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva,

gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva,

madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve,

zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva,

közönséges búza,

rozs,

árpa,

kukorica,

hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével),

búzaliszt vagy kétszeres liszt,

gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt),

másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartoző rizs kivételével,

olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével),

napraforgómag, törve is,

napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,

repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,

ropogós kenyér,

zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészitve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva,

bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve |a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.

Bóna Szabolcs azzal zárta posztját, hogy a magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak rájuk,