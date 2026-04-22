Fontos változást jelentett be a Ryanair, novembertől így kell számolni utazás előtt

A Ryanair bejelentette, hogy november 10-től az összes repülőtéren a menetrend szerinti indulás előtt 60 perccel zárul le az utasfelvétel és a poggyászleadás.

Kevesebb idő erre, hogy több legyen arra

Jelenleg ez 40 perc, tehát novembertől a megszokottnál 20 perccel hamarabb zárul a reptéri utasfelvétel és poggyászleadás, és a hivatalos közlemény szerint ezen módosítás célja, hogy a poggyászt is feladó utasoknak több idejük maradjon a repülőtéri biztonsági ellenőrzésre és az útlevélkezelésre, ezáltal csökkenjen azon kevesek száma, akik jelenleg a sorban állás miatt késik le a járatukat.

A Ryanair tavaly novemberben állt át teljes egészében a digitális beszállókártyákra.

A fenti változás mellett a Ryanair egyre több önkiszolgáló poggyászleadó automatát telepít a repterekre, a vállalat ígérete szerint októberre a repülőterek több mint 95 százaléka rendelkezni fog ezekkel az eszközökkel. Az automatákat teljes mértékben kompatibilisek a Ryanair okostelefonos alkalmazással, így az utasok önállóan adhatják fel csomagjaikat és nyomtathatják ki a poggyászcímkéket, ami a légitársaság álláspontja szerint jelentősen felgyorsítja a folyamatot és lerövidíti a várakozási időt.

Kit érint ez a változás?

A változás a cég szerint az utasaik azon 20 százalékát érinti, aki poggyászt szeretnének feladni, így több idejük marad átjutni az ellenőrző pontokon, és még a beszállítás megkezdése előtt elérhetik a számukra kijelölt kaput. Az utasok nagyobb részét (80 százalék), akik nem adnak fel poggyászt, a változás nem érinti. Nekik továbbra is online kell bejelentkezni még a reptérre érkezés előtt, és a helyszínre érkezve pedig azonnal a biztonsági ellenőrzés, majd a kijelölt kapu felé vehetik az irányt.

