Novemberben egy komoly tételt húzhattam le a bakancslistámról: eljutottam Japánba, és a közel egyhetes út alatt nemcsak Tokiót sikerült bejárni, de utaztam a legendás Sinkanszen nagysebességű vasúthálózaton, és eljutottam Kiotóba is.

A szigetország népszerű úti cél, hozzám hasonlóan sokan szeretnék az életben legalább egyszer meglátogatni: nekik szól ez a cikk, amiben a saját, egy másik utazó és egy egyetemi részképzésen résztvevő diák tapasztalatai alapján gyűjtöttem össze, milyen költségekkel érdemes számolni, megfejelve mindezt olyan tanácsokkal és tippekkel, amikkel zökkenőmentesebbé és élvezetesebbé válhat az utazás.

Mennyiért lehet elrepülni Japánba?

A közhiedelemmel ellentétben egy oda-vissza repjegy Tokió és Budapest között már nem kerül feltétlenül egy vagyonba. Kétségtelen, hogy komolyabb presztízsű légitársaság (pl. Turkish Airlines) simán elkér 650 ezer forintot egy turistaosztályra szóló retúrért, ugyanakkor ha valakinek az a legfontosabb, hogy minél olcsóbban ússza meg az utazást, annak ott van például az Air China, ahol az utazást jó előre megtervezve akár 160 ezer forintból is kijöhet a japán kaland ezen része.

Ez persze nagyban függ az utazás idejétől, hiszen a turisztikai szempontból jóval zsúfoltabb cseresznyefa-virágzás idején ez az összeg már inkább 300 ezer forint,

ugyanakkor kis szerencsével kevésbé népszerű, de még kifejezetten kellemes időszakot választva (ilyen többek között a november is) az utazás előtt akár pár héttel is ki lehet jönni 240 ezerből az említett kínai légitársaságnál. Budapestről Tokióba, pekingi vagy sanghaji átszállással (és ugyanígy vissza), az árban pedig benne van kettő darab 23 kilogrammos feladott csomag, továbbá a fedélzetre is felvihető poggyász, a hosszabbik távon pedig biztosan adott a szórakoztató rendszer (lehet filmeket nézni az ülések hátába épített képernyőn), illetve két étkezés a repülőn.

Ide kapcsolódó fontos információ, hogy magyar útlevéllel bármilyen különösebb előkészület nélkül be lehet utazni Japánba, tehát nem szükséges vízum vagy bármilyen engedély, csupán arra kell figyelni, hogy a tervezett tartózkodás ideje alatt érvényes legyen az okmányunk. Az országba lépve (ugyanez igazi a kínai átszállásnál is) a hatóságok ujjlenyomatot vesznek, illetve fotó is készül, továbbá ki kell tölteni két reptéri dokumentumot. Egyiken az utazás részleteiről, míg a másikon arról nyilatkozunk, hogy nincs a poggyászunkban semmilyen tiltott dolog – ezek egy részét akár online is el tudjuk intézni, közvetlenül az utazás előtt.

Érdemes tudni továbbá, hogy az EU-ban már teljesen megszokottá vált roaming lehetőségek Japánra nem érvényesek, tehát a mobilelőfizetésünk adatkerete itt nem használható. Ha mindenképpen szeretnénk online maradni (ami erősen javasolt), akkor érdemes már előre gondoskodni egy adatkapcsolatot biztosító eSIM-ről – utóbbi funkciót viszont nem minden okostelefon biztosítja, ezt érdemes ellenőrizni.

A sokak által használt Revolut például kínál eSIM szolgáltatást, de a sok negatív visszajelzés miatt ezt nem javasolnám. Én a Holafly hétnapos csomagját vettem igénybe, ami 30 dollárért (~11 700 Ft) cserébe korlátlan adatot biztosított az egész ország területén, 4G/5G hálózatokon, bármilyen probléma nélkül, olyan fel- és letöltési sebességgel, mintha itthon lettem volna. Alternatívaként szóba jöhet az Airalo alkalmazás is, amin belül olyan eSIM vásárolható, ami 30 napra 18 dollárért (~7000 Ft) biztosít összesen 10 gigabájtnyi adatforgalmat – de vannak ennél olcsóbb, ugyanakkor kisebb keretet kínáló ajánlatok is, ha valakinek nincs szüksége 10 gigára.

Mennyit kell költeni szállásra Japánban?