Mennyiből jön ki egy hosszú hétvége Las Vegasban?

Aligha lesz olyan olvasónk, aki ne hallott volna már Las Vegasról, amit a Bűn Városának is szokás nevezni, a maffiához köthető múltja, illetve a legális szerencsejáték és a megannyi kaszinó okán. Az 1905-ben alapított településről mindenkinek lehet elképzelése, jobbára a számtalan itt játszódó filmnek és sorozatnak (CSI: A helyszínelők, Másnaposok, Ocean’s-trilógia, Kaszinó stb.) köszönhetően, és biztos vagyok benne, hogy részben ezek hatására már sokakban fel is merült a gondolat, hogy meg kellene látogatni ezt a nem mindennapi helyet.

Nekik szól a mostani cikkem, hiszen a folytatásban azt veszem számba, kezdésnek nagyjából mennyi pénzzel kell számolni, ha megszületik az elhatározás az utazást illetően. Akár csak a korábban tárgyalt New York esetében, most is egy hosszú hétvége adja az alapot, ami konkrétan úgy néz ki, hogy indulás Magyarországról csütörtökön, még aznapi érkezés (9 óra időeltolódás mínuszban), a visszaindulás időpontja pedig hétfő. Így adott három teljes nap (péntek, szombat, vasárnap), illetve összesen négy éjszaka, ami elég aktívan eltölthető a városban.

Mielőtt viszont bármit lefoglalnánk és/vagy kifizetnénk, érdemes biztosítani a beutazás feltételeit. Vízum nem kötelező (de kérvényezhető akár az is), turistaként egyszerűbb utazási engedélyt igényelni az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszeren (ESTA) keresztül – erről az egyszerű folyamatról már mindent leírtam a Nagy Almáról szóló cikkemben. Ahogy azt is, milyen szolgáltatásokon keresztül vásárolható olyan eSIM a kompatibilis okostelefonunkba, amellyel az Egyesült Államokban is lesz normális mobilnetünk. Ami azért erősen javasolt, nem csak itt, de bármilyen külföldi utazás során, ahol nem adott az EU-s roaming.

Mennyiért lehet elrepülni Las Vegasba?