Mennyiből jön ki egy ötéjszakás hajóút a Karib-tengeren?

Bár évtizedek óta tisztában vagyok az óceánjárós kikapcsolódás lehetőségével, egészen addig nem foglalkoztatott egy ilyen út gondolata, amíg egy téli este el nem kezdtük nézni a Disney+-on látható Doctor Odyssey című sorozatot, ami a kórházi dráma műfaját házasította a hajós környezettel. Utóbbival találkoztam már máshol is, de ezúttal annyira megmozgatta a fantáziámat, hogy amikor a Facebookon belefutottam egy olyan program felhívásába, ahol a téma szakértőivel lehetett beszélgetni, akkor rá is nyomtam az Érdekel gombra.
Az eseményen az eltérő hajótársaságokat és a különböző lehetőségeket jól ismerő bennfentesekkel lehetett találkozni, akik kötelezettségek nélkül, az igények felmérésével ajánlottak utakat a résztvevőknek. Nálunk fontos szempont volt, hogy csak felnőtteket fogadó, de fiatalos hangulatú hajóval utazzunk, nem Európán belül, és ne legyenek rejtett költségek.
Ezen kritériumok alapján a Virgin Voyages tűnt jó választásnak, és nem sokkal a nyílt napot követően meg is született a döntés, hogy egy vasárnaptól péntekig tartó, 6 napos, 5 éjszakás karib-tengeri útra fizetünk be. Miamiból indulva és ide érkezve vissza, két teljes egészében az óceánon töltött, illetve két szárazföldi (a mexikói Cozumel és Bahamákhoz tartozó Bimini) nappal.
A folytatásból kiderül, mennyibe kerül egy ilyen út, a választott társaság milyen kabinokat és szolgáltatásokat biztosít a pénzünkért, de kitérek az Egyesült Államokba utazás és ott tartózkodás költségeire, a különböző, fizetős programokra, illetve arra is, mikre érdemes figyelni és készülni utazás előtt. Emellé pedig egy cruise ship témában jártas szakértőt is megkérdeztem, hogy milyen, az általunk választottól eltérő – akár olcsóbb – utakat lehet választani, ha valaki hajózni szeretne.
