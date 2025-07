Mire elég három nap New Yorkban?

Az elmúlt egy évben számos cikkünk szólt utazásról, körbejárva, mennyiből lehet eljutni Japánba, Dél-Koreába, Las Vegasba, Helsinkibe, Katalóniába vagy éppen Nepálba, de írtunk már arról is, mibe kerül és hogyan lehet turistáskodni a titokzatos Szaúd-Arábiában. A listánkról nem hiányzik New York sem, legutóbb egy hosszú hétvége anyagi vonzatait szedtem össze, most pedig azért térek vissza a Nagy Almához, hogy a korábbinál jóval részletesebben mutassam be, milyen (ingyen elérhető és fizetős) látnivalók, illetve programok férnek bele a három napba.

A folytatásban szereplő menetrendet persze egyáltalán nem kötelező követni, az összeállítás inkább inspirációként szolgálhat a saját kikapcsolódás megtervezéséhez, főleg ha először látogatunk az USA keleti parti metropoliszába. A koncepció ugyanaz, aminek az odajutást és szállást érintő költségeit már kitárgyaltam februárban: csütörtöki érkezés, hétfői távozás, a kettő között pedig adott 72 óra a városban.

A beutazás feltételeit már részleteztem, a mögöttem lévő nyári New York-i utakat követően pedig az alábbi kiegészítők bekészítését javaslom az ottlét minden napjára.

Naptej: hiába utazunk a magasba nyúló felhőkarcolók közé, a verőfényben pillanatok alatt le lehet égni, szinte észrevétlenül, hiszen lehet akár 30-36 fok, a város felépítésének hála Manhattant rendszeresen átjárja a friss levegő, így néha fel sem tűnik, hogy ropogósra sülünk az utcán sétálva. Éppen ezért érdemes naponta többször is magas faktorú krémmel bekenni minden szabadon lévő bőrfelületünket.

hiába utazunk a magasba nyúló felhőkarcolók közé, a verőfényben pillanatok alatt le lehet égni, szinte észrevétlenül, hiszen lehet akár 30-36 fok, a város felépítésének hála Manhattant rendszeresen átjárja a friss levegő, így néha fel sem tűnik, hogy ropogósra sülünk az utcán sétálva. Éppen ezért érdemes naponta többször is magas faktorú krémmel bekenni minden szabadon lévő bőrfelületünket. Pulóver, hosszú ujjú ing vagy kendő: jó eséllyel hőség lesz magas páratartalommal, és hiába szoktunk már hozzá mi is a folyamatos légkondicionáláshoz, az amerikaiak ezt egészen más szinten űzik. Egy boltba, a szállodába vagy egy étterembe betérve nem ritka a 18-21 Celsius fok, akár 10-12 fokos különbség a kintihez képest, amit muszáj ellensúlyozni valamilyen ruhadarabbal. Nem viccelek, volt, hogy ennek hiányában az egyik étteremből lüktető ízületekkel távoztam.

jó eséllyel hőség lesz magas páratartalommal, és hiába szoktunk már hozzá mi is a folyamatos légkondicionáláshoz, az amerikaiak ezt egészen más szinten űzik. Egy boltba, a szállodába vagy egy étterembe betérve nem ritka a 18-21 Celsius fok, akár 10-12 fokos különbség a kintihez képest, amit muszáj ellensúlyozni valamilyen ruhadarabbal. Nem viccelek, volt, hogy ennek hiányában az egyik étteremből lüktető ízületekkel távoztam. Esernyő vagy esőkabát: New Yorkban bármikor előfordulhat, hogy leszakad az ég, ráadásul hatalmas mennyiségű csapadékkal, amire érdemes készülni, még akkor is, ha az előrejelzés azt mutatja, hogy végig felhőtlen ég vár ránk.

Mennyiből jön ki egy hosszú hétvége New Yorkban? Olvassa el részletes cikkünket, hogy mennyiből jön ki egy hosszú hétvége a Nagy Almában! Minden egy helyen: a beutazás feltételei, a repülőút és a szállás anyagi vonzatai, a helyi árak és néhány fontos tudnivaló.

Első nap

Az Egyesült Államok keleti partja és Magyarország között 6 óra az időeltolódás, méghozzá visszafelé, vagyis amikor nálunk éjfél van, akkor New Yorkban még csak este hat. Ennek köszönhető, hogy Budapestről reggel hét körül elindulva, egy 2-3 órás átszállási szünettel már délután 3-4 magasságában megérkezhetünk a Nagy Almába. A biológiai óránkat ugyanakkor ez a hatórás eltérés eléggé meg tudja zavarni, és hiába fekszünk le későn, könnyen előfordulhat, hogy a csütörtöki érkezést követően péntek reggel már hajnali 3-4 körül kipattan a szemünk.

Brooklyn híd és Dumbo (Washington utca)

Időigény: 50-90 perc

50-90 perc Költség: ingyenes

A korai kelés nem hangzik jól egy nyaraláson, de mivel nagyjából elkerülhetetlen, érdemes kihasználni, és ehhez igazítani az első programpontot, a Brooklyn híd, illetve a Brooklyn városrész szélén található Washington utca meglátogatását. Az üzleti negyedben megszállva 15-20 perc alatt kisétálhatunk a hídhoz, de metróval is bárhonnan könnyedén megközelíthető mindkét vége. Korán érkezni nemcsak azért érdemes, mert reggel 5 és 6 között elcsíphető a csodás színekkel kecsegtető napfelkelte, de ilyenkor a legkisebb az esély a tumultusra.

A Brooklyn híd a város egyik legnépszerűbb látványossága, így már délelőtt akkora lehet a tömeg, hogy egy gombostűt sem lehet leejteni. A híd jó eséllyel már kora reggel sem lesz üres, de ilyenkor még simán lehet úgy fotózni, hogy ne legyen a képeinken 200 másik ember.

A hídon átsétálni 20-25 perc (fotózás nélkül), és Manhattanből indulva érdemes átmenni a túloldalra, egy másik népszerű helyszínre, a Washington utcába, ahol elkészíthető egy saját ikonikus fotó a Manhattan híddal a háttérben. Talán mondanom sem kell, hogy a korai időpont itt is kulcsfontosságú, hiszen napközben elkerülhetetlen a tömeg. Ha pedig már itt vagyunk, érdemes kisétálni az utca végén lévő Pebble Beach-re, ahonnan remek a kilátás a Brooklyn hídra és a Manhattan sziget alsó csücskére.

Két perc sétára, a Water és a Dock utca sarkán pedig ott a hétköznaponként 6:30-kor nyitó Butler, ahol elfogyasztható egy kiváló reggeli és egy remek kávé. Szintén a Water utcában található a reggel 8-kor nyitó Time Out Market, ahol több vendéglátó kínál ételt és italt, a tetőn pedig egy teraszról lehet gyönyörködni a nagyváros látványában.