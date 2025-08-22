Mennyiből jön ki egy hosszú hétvége Szlovéniában, a Bledi-tó mellett?

Valószínűleg nem túlzok, ha azt állítom, a Balaton helyett egyre többen választják Horvátországot vagy éppen Szlovéniát nyaralós helyszínnek, és ha valaki már elgondolkodott az utóbbi ország meglátogatásán, akkor ez a cikk kiváló mankó lehet a tervezgetéshez, hiszen azt járom körbe, nagyjából milyen költségekre (utazás, szállás, étkezés, látnivalók) lehet számítani, amennyiben a Bledi-tó és környéke a célpont. A folytatásban ugyan csak egy hosszú hétvége (négy nap, három éjszaka) anyagi vonzatait veszem számba a még főszezonnak számító augusztusban, de a számokból azért kimatekozható akár az is, mennyiből jöhet ki errefelé egy hosszabb nyaralás.

Hogyan és mennyiből jutunk el Bledbe?

A Szlovénia északnyugati régiójában fekvő Bled hazánkból busszal vagy vonattal csak átszállással, repülővel pedig csak Ljubljanáig, szintén átszállással, majd onnan más közlekedési eszközre váltva közelíthető meg, és ezek külön-külön akár 9-12 órás utak is lehetnek, így a legrövidebb idő alatt, a legpraktikusabban autóval juthatunk el a városba.

Mi a nagyjából 520 kilométeres távolságra lévő Budapestről indultunk, az út szinte teljes egészében megtehető autópályán (itthon: M7; a határ túloldalán: A5, A1, A2), ideális esetben 6 órán belül. Reggel hét óra magasságában indulva így délután egyre akár meg is érkezhetünk. Ehhez persze szükség lesz autópálya matricákra is, amiből egy négynapos út esetén a legtöbbek számára a legideálisabb választás egy-egy heti, az egész országra érvényes megoldás. Ezek költsége:

itthon: 6815 forint,

Szlovéniában: 16 euró (~6500 forint).

Ennél persze jóval komolyabb tétel az üzemanyag, amit természetesen nagyban befolyásol a közlekedésre használt jármű fogyasztása, illetve az is, hogy az ország melyik pontjáról indulunk Bledbe, így mindenkire érvényes összeg értelemszerűen nem adható, viszont a saját autónk fogyasztásának ismeretében, és a ránk váró távolság fényében viszonylag egyszerűen kiszámolható, nagyjából mire számíthatunk.

Esetünkben az oda-vissza út, illetve a Bled környéki mozgás (együtt kb. 1100 kilométer) két teli tankot igényelt, ami számunkra 60 ezer forintos kiadást jelentett. Pusztán az utazás költsége tehát durván 74 ezer forintra rúgott, és mivel ketten voltunk, így fejenként 37 ezer forintra jött ki, hogy eljussunk Bledbe, majd onnan haza.

Mennyiből jön ki a szállás Bledben?