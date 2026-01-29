Itt vannak a friss számok: nagyon rosszul áll az Xbox szénája

A Microsoft játékokkal foglalkozó részlege egyre rosszabb helyzetben van, amin úgy tűnik, a videójátékipar eddigi legnagyobb üzlete, az Acitivision Blizzard 68,7 milliárd dolláros, 2023-as felvásárlása sem segített érdemben.

A techóriás nemrég tette közzé második negyedéves eredményeit, eszerint pedig a játékokkal foglalkozó részleg jelentős károkat szenvedett el. Konkrétan az Xbox esetében a hardvereladások 32 százalékkal, a játékbevételek pedig 9 százalékkal estek vissza. A szolgáltatási szektorban szintén jelentős, nagyjából 5 százalékos visszaesésről beszélhetünk, írja a Tech4Gamers.

Ehhez sokak szerint jelentősen hozzájárult a GamePass-csomagok átvariálása, és a bődületes áremelés is.

Ezek a számok nem néznek ki valami jól, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt negyedévbe beletartozik a karácsonyi, ünnepi időszak is, amikor az embereknek több idejük van, amit a hobbijuknak, akár a videójátékozásra tudnak fordítani.

Mit hozhat a jövő?

A hardverpiacon történő csökkenés nem meglepő, ugyanis az elmúlt évben több olyan pletyka röppent fel, miszerint az Xbox konzolok napjai meg vannak számlálva, és a cég felhagy a következő generációs eszközök fejlesztésével. Ez azonban, mint kiderült, kacsa: a játékóriás közölte, már dolgoznak a következő generációs Xboxon, de sokak szerint valószínűbb, hogy ez egyfajta PC-konzol hibrid lesz, áthidalandó a két platform közötti szakadékot.

A Microsoft egyébként a teljes bevétel tekintetében nem panaszkodhat: az elmúlt negyedévben ez 81,3 milliárd dollár volt (ami 17 százalékos növekedést jelent). Ezt a belsős elemzések szerint főként a felhőalapú számítástechnikának köszönhetik.