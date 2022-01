Itt az év első gigaüzlete: a Microsoft megveszi a Call of Duty és a World of Warcraft kiadóját

Alig pár perccel azután, hogy különböző források arról kezdtek cikkezni, a Microsoft megvásárolja az Activision Blizzard kiadót, a redmondi vállalat hivatalos közleményben jelentette be a felvásárlási szándékát, ami közel 70 milliárd dollárjába (nagyjából 22 ezer milliárd forintba) fájhat a Bill Gates alapította vállalatnak. Amennyiben az üzletet sikerül nyélbe ütni, akkor olyan értékes videojáték-franchise-ok kerülnek a Microsoft Gaming tulajdonába, mint a Call of Duty, a Warcraft, az Overwatch, a Diablo, a Tony Hawk’s Pro Skater, és még sok más.

A felvásárlással a Microsoft még tovább kívánja erősíteni a pozícióját a videójátékok, azon belül is az egyre népszerűbb streamelős szolgáltatások piacán, és az üzlet nagyjából olyan jelentőséggel bír, mint amikor a Disney megvásárolta a Marvel kiadót. A felvásárlással ugyanis az Activison Blizzard által birtokolt összes franchise a Microsofthoz kerül (mint a Bethesda felvásárlása esetében), ami többek között azt is jelentheti, hogy például a Call of Duty– és Diablo-játékok bekerülnek az előfizetéses Xbox Game Pass szolgáltatásba, ahol havi nagyjából 3000 forintért az előfizetők több száz programhoz férnek hozzá – letöltve, vagy egyes esetekben streamelve, Xbox konzolokon, PC-n, sőt már iOS-t és Androidot futtató hordozható eszközökön is.

Ennél is fontosabb, hogy az akvizíció eredményeként nemcsak a népszerű régebbi címek kerülhetnek be az Xbox Game Pass kínálatába, de a felvásárlást követően akár az is könnyedén elképzelhető, hogy az évente új résszel jelentkező Call of Duty-sorozat jövendő epizódjai, de akár a milliók által várt Diablo 4 is a megjelenés napján elérhetők lesznek az előfizetőknek, akár csak a Microsoft Gaming olyan aktuális sikercímei, mint a Forza Horizon 5 vagy éppen a Halo Infinite.

Amennyiben az üzlet megvalósul (a hatóságoknak ehhez még lehet egy-két szava), úgy a Microsoft válik a videojáték piac egyik legnagyobb és legmeghatározóbb szereplőjévé, és a még csak terjedő streaming szolgáltatások (GeForce Now, Google Stadia stb.) között is olyan előnyre tehet szert, amit a konkurenciának évekbe telhet behozni – akár csak a piacvezető Netflix esetében.

Egy külön közlemény kitér arra is, hogy a felvásárlás esetén az Activision Blizzardot vezető Bobby Kotick az üzlet lezárultáig, azaz várhatóan 2023 nyaráig a helyén marad (ami érdekes lépés a kiadót érintő tavalyi botrányok fényében), és a kiadó függetlenül működhet. Az üzlet jelentőségét jól mutatja, hogy amennyiben a felvásárlásra nem kerül sor, a Microsoftnak akkor is fizetnie kell a felvásárolni kívánt cégnek 3 milliárd dollárt (~950 milliárd forintot).

