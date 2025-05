Megdrágulnak az Xbox konzolok és játékok

Rossz hírt közölt a Microsoft a játékosokkal: világszerte megemelik az Xbox konzolok, játékok és bizonyos tartozékok, például a kontrollerek árait – írja az Engadget.

Az áremelés május elsejétől van érvényben.

Ennek értelmében az európai országokban az 512 gigabájtos Xbox Series S ára 350 euróra emelkedik, az 1 terabájtos Series X pedig 600 euró lesz majd. Hogy ez forintban pontosan mit jelent, azt egyelőre nem tudni. A Microsoft legutóbb 2023-ban emelte meg a Series X árát, amellyel párhuzamosan a Game Pass előfizetés is drágult, most azonban ezt érintetlenül hagyta a cég.

A techóriás bejelentése szerint Európában a konzolokon túl a kontrollerek is megdrágulnak, az Egyesült Államokban pedig a fejhallgatók ára is emelkedik. A játékoknál 10 eurós emelkedésről tudni: a saját fejlesztésű AAA-játékok tehát 70 helyett 80 euróba kerülnek majd. Érdemes megemlíteni, hogy nemrég a Sony is árat emelt, többek közt Donald Trump amerikai elnök vámjaira hivatkozva.