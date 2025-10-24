A Microsoft megerősítette: lesz új Xbox konzol

Október elején, a váratlan és azonnali hatállyal életbe lévő Xbox Game Pass díjemelést követően lapunk is megírta azokat a bennfentes híreszteléseket, melyek szerint a Microsoft a jövőben nem tervezi több Xbox játékkonzol megjelentetését.

A nemzetközi sajtó által is felkapott pletyka végül arra kényszerítette a vállalatot, hogy hivatalosan is cáfolja ezeket az információt.

Sarah Bond, az Xbox elnöke egy a Variety magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy már tervezési fázisban van a következő, a jelenlegi Xbox Series X és Xbox Series S konzolkat leváltó, az AMD-vel közösen fejlesztett következő generációs gépük.

Bond emellett azt sem találja elképzelhetetlennek, hogy a jövőben előállnak egy házon belül fejlesztett kézikonzollal. Tehát egy saját megoldással, nem egy olyan hordozható PC-vel, amit az Asus dobott piacra októberben ROG Xbox Ally X néven.