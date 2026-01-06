Egyre inkább úgy tűnik, hogy 2026 nem az okostelefonok éve lesz. A belsős információk szerint a legtöbb gyártónál egyértelmű vált, hogy a mesterséges intelligencia verseny miatti felfokozott memóriaárak nyomán jelentős mértékben emelni kell az idei csúcskészülékek árain. A memóriachipek drágulásával indokolt emelés egyáltalán nem csak a Xiaomit érinti, akinek a vezetője már decemberben nyíltan beszélt a kialakult helyzetről:

a hírek szerint az Apple, a Samsung és a többi márka is drasztikus lépéseket lesz kénytelen megtenni.

Erre pedig pluszban rájöhet az, hogy a lapkakészletek is alaposan megdrágulnak majd a fejlettebb gyártástechnológia miatt, írja a GSMArena. A lap szerint miközben a Samsung már tavaly bejelentette a világ első 2 nm-es chipjét, az Exynos 2600-at, amely az év elején, a Galaxy S26-szériában debütál majd, a főbb versenytársak, mint az Apple, a Qualcomm és a MediaTek is piacra dobják a következő hónapokban a saját 2 nm-es chipjeiket.

Az iPhone 18 sorozatot működtető Apple A20 chip, valamint az idei Android zászlóshajókat hajtó Snapdragon 8 Elite Gen 6 és Dimensity 9600 várhatóan mind a TSMC N2 gyártási folyamatával készül majd, amellyel már meg is kezdődött a tömeggyártás. A tajvani Economic Daily News jelentése szerint bár ezek a 2 nm-es chipek jóval fejlettebbek lesznek, drasztikusan drágább a gyártási költségük,

ami végső soron a soron következő csúcskategóriás okostelefonok árában is megmutatkozhat.

Az új jelentés szerint az iPhone 18 sorozatban található Apple A20 chip darabonként akár 280 dollárba is kerülhet, ami 80 százalékos drágulást jelentene az iPhone 17 sorozatban található jelenlegi A19 chiphez képest. Bár a jelentés nem említi külön-külön a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 és a MediaTek Dimensity 9600 árait, nem kizárt, hogy mindkettő esetében hasonló mértékű áremelkedés jöhet.

Annak tehát, aki idén venne okostelefont, érdemes lehet utánanézni korábbi modelleknek is. A választáskor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: