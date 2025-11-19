appledrágulásokostelefonsamsung
Brutálisan megdrágulhatnak az okostelefonok jövőre

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 11. 19. 13:03
Varga Jennifer / 24.hu

Sokan már most is joggal érzik úgy, hogy az okostelefonok árai elszálltak, jövőre azonban úgy tűnik, újabb szintlépés következhet. Lu Weibing, a Xiaomi elnöke ugyanis kijelentette, hogy az áraik „jelentős mértékben” emelkedhetnek 2026-ban – írja a TechRadar.

A drágulást az elmúlt negyedéves eredmények bemutatásáról szóló konferencián a memóriachipek áremelkedésével indokolták.

A memóriachipek iránt óriási a kereslet, mivel a mesterséges intelligenciát működtető szerverekben használják ezeket, a túlkereslet miatt azonban az árak az egekbe szöktek, és ez bizony a telefonokban használt memória árát is befolyásolhatja. Mivel ez az okostelefon-áremelkedésről szóló állítás a Xiaomi elnökétől származik, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a Xiaomi hamarosan megjelenő telefonjai többe fognak kerülni, mint amennyit idén kértek értük.

A szakértők szerint elég valószínű, hogy nemcsak a Xiaomi fog ezzel szembesülni, és hamarosan más gyártók is áremelést lesznek kénytelenek eszközölni. Így tehát a Samsung Galaxy S26-sorozat és az iPhone 18-termékcsalád darabjai is jelentősen többe kerülhetnek majd, mint a 2025-ös felhozataléi. Előbbiről már a dél-koreai Chosun elnevezésű újság is írt.

Kapcsolódó
Drágábbak még az iPhone-ok, mint az androidos csúcskészülékek?
Összehasonlítottuk az iPhone 16, a Pixel 9 és a Galaxy S24 mobilok árait.

